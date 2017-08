Presidendi kodulehele fotode lisamine toppab endiselt! Tehnilised probleemid?

Ligi kuu aja eest juhtis Delfi tähelepanu, et presidendi kodulehel pole värskeid pildigaleriisid riiklikest sündmustest üleval, olukord pole siiani eriti muutunud.

Veel eile oli viimatine galerii "President Kaljulaid Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus (22.06.2017)".

Miks pole rohkem galeriisid lisatud? Kuukese eest põhjendas presidendi kantselei hilinemist tehniliste põhjustega - mis tehnilised põhjused täpsemalt ja miks nende parandamine keerukas ja aeganõudev?

Kantselei kommunikatsiooninõunik Kaidi Aher ütleb, et tehnilised probleemid on tänaseks lahenenud. "Üldiselt oleme lähtunud põhimõttest, et esmajoones kajastame riigipea tegemisi kanaleis, kus on kohal ka Eesti inimesed - eeskätt on selleks riigipea Facebooki leht, millel täna igapäevaselt juba ligi 50 000 jälgijat. Seal on kõikide olulisemate sündmuste kohta galeriid ja sõnumid ning eesmärk on selle kanali kaudu vahendada infot kõige operatiivsemalt. Kodulehe pildipank on pigem arhiiviväärtusega. Loomulikult tegeleme jõudu mööda ka sellega, et sinnagi vajalikud pildid üles jõuaksid," märgib ta.

Paistab, et Delfi küsimustest saadi innustust. Juba täna lõuna paiku oli lisandunud seitse galeriid (neist hiliseim 30. juunist).