Presidendi keskkoolikaaslased kogunesid Kadriorgu pidu pidama

President Kersti Kaljulaid kasutas oma presidendihüvesid ära ja otsustades tänavust klassikokkutulekut võõrustada Kadrioru lossi territooriumil.

"Meie klass hoiab kokku ka nii palju aastaid hiljem, seetõttu kokkutulek oli täiesti tavapärane," ei leia presidendi klassivend Erik Haavamäe midagi tähelepanuväärset selles, et tänavu kogunesid nad Eesti presidendi ametiresidentsi valdustes.

President Kaljulaidi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe kinnitas Õhtulehele, et klassikokkutuleku kulud katsid osalejad ise. "Ja presidendil on õigus kasutada oma ametiruume nii ametlikeks kui ka eraüritusteks. Nii on see alati olnud sõltumata sellest, kes parasjagu ses ametis on," märkis Linnamäe.

Loe pikemalt Õhtulehest!