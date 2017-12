Presidendi kantselei jääb Narva kolimise plaani osas napisõnaliseks

Kuigi president Kersti Kaljulaid lubas telekanalile ETV+ antud intervjuus tuleval sügisel kuuks ajaks Narva kolida, ei ole presidendi kantseleil selle osas veel mingit konkreetset tegevuskava.

Kui suure hulga kantselei inimestega president kuuks ajaks Narva kolib, millal kolib, kui palju see kõik maksma läheb – kõik need küsimused jäävad esialgu vastuseta, sest presidendi avalike suhete nõuniku Taavi Linnamäe sõnul on kõike seda veel liiga vara küsida.

„Konkreetset projektiplaani veel pole,” nentis Linnamäe, rõhutades, et presidendi töö- ja päevakavad selguvadki heal juhul kolm-neli kuud ette, samuti sõltub palju Vaba Lava teatrikompleksi ehitusest - just selles kompleksis kavatseb president kuu aega resideeruda. „Kõige sellega tegeleme siis, kui Vaba Lava inimesed on oma kompleksi valmis saanud.”

Vaba Lava teatrikompleks rajatakse endise Baltijetsi tehase territooriumile ning ehitustöödega alustati 19. detsembril. Hoone avamistähtaeg on tuleva aasta 17. novembril.

Linnamäe märkis, et presidendi eesmärk on oma ajutise kolimisega näidata, et Narva on täiesti tavaline ja normaalne Eesti linn. Kui president kuu aega Narvas resideerub, saab regioon kindlasti suuremat tähelepanu ja on rohkem pildis, tõdes presidendi nõunik. „Loomulikult käib president ka Narvas ringi ja suhtleb kohalike inimestega,” kinnitas Linnamäe.

Linnamäe sõnul kujutab meedia asjatult ette, et tegu on mingi kolossaalselt suure ja kalli kolimisega. Ta märkis, et president töötab sageli Kadriorust väljaspool, näiteks hiljuti viis päeva Lõuna-Eestis. Lisaks julgestusmeeskonnale oli presidendil seal kaasas ca neli-viis inimest.