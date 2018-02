Presidendi kantselei ei soovi vastuvõtu filmile hinnanguid anda

Presidendi kantselei ei soovi teatri NO99 poolt presidendi vastuvõtuks valmistatud ja avalikkuses ohtralt kriitikat saanud filmi "Teekond" kohta hinnanguid anda.

"Ma arvan, et neid inimesi, kes tõlgendavad, arvavad ja oma hinnanguid esitavad, on avalikus ruumis, nii teie portaalis kui teistes üksjagu. See on alati nii olnud ja see on igati tore ja mõistlik, et selle üle arutatakse," ütles presidendi kantselei kommunikatsioonijuht Taavi Linnamäe Delfile.

Küsimusele, kuidas presidendile vastuvõtu kultuuriprogramm ja NO-teatri tehtud film meeldis, vastas Linnamäe: "Ma arvan, et kantselei poole pealt eraldi hinnanguid andma hakata võib-olla ei olekski liiga hea toon. Meie oleme teinud selle õhtu oma parima äranägemise järgi, kunstnikud on teinud kunstiprogrammi. Loodan, et see õhtu ise rääkis enda eest," lisas ta.

Teatri NO99 poolt presidendi vastuvõtuks valminud filmiprojekt "NO31 "Teekond" Muusikaline rännak läbi Eestimaa" on avalikkuses saanud valdavalt negatiivset kriitikat. Nii näiteks ütles teatrikriitik Meelis Oidsalu, et filmil jäi vajaka nii üldistusjõust kui ka kunstilisest väärtusest.