Presidendi kantselei direktori kinnitusel oli vabariigi 100. aastapäeva etenduse korraldajaks teisigi kandidaate

Kuigi presidendi kantselei direktori Tiit Riisalo sõnul kaaluti NO99 kõrval vabariigi 100. sünnipäeva kontsertetenduse korraldamise andmist ka teistele kandidaatidele ja arvestati Ojasoo-skandaali puhkemise võimalusega, jäi olulisema argumendina kantseleis lauale ennekõike sündmuse tehniline keerukus ja NO99 senised saavutused, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

"Tavaliselt on need kontsertetendused toimunud teatri- või kontsertsaalides, mis mõneti teeb selle olukorra lihtsamaks, sest see lavastuslik ruum on ette antud. Kui me nüüd ekspertidega arutasime, et kes on need isikud või kollektiivid, kes on ebatraditsioonilisi suuri produktsioone väljaspool teatrikeskkondi teinud, siis seal eristus selgelt NO-teater," rääkis Riisalo Vikerraadio saates "Uudis+".

Peale selle vaatab riigikantselei valiku tegemisel ka seniseid saavutusi. "Kui me vaatame, kes Eesti teatrimaastikul on viimastel aastatel silma torganud ja pälvinud märkimisväärset rahvusvahelist tunnustust, siis seal eristub selgelt NO-teater," ütles Riisalo.

NO99 kasuks otsustamise selgituseks märkis Riisalo, et ega kantseleil ei olegi kindlat korda pealkirjaga "Vabariigi aastapäeva kontsertetenduse loomingulise kontseptsiooni väljatöötaja konkursi tingimused". "Eks me toimetame lühidalt öeldes niimoodi, et koostatakse nimekiri potentsiaalsetest kandidaatidest, kes võiksid olla heas loomingulises vormis ja kellel oleks piisavalt kogemust," ütles Riisalo.