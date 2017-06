Prantsuse ohvitser: kui eestlane tuleb tänaval rääkima, ei tohi keelduda, ta ei ole tingimata spioon

Prantsuse väljaanne Le Journal du Dimanche on külastanud Eestisse paigutatud Prantsuse sõjaväelasi, kes võtsid hiljuti osa õppusest Kevadtorm.

„Ta ootab käske, nina kaartides, segaduses maastiku ees, mida ta vähe tunneb – rabadest ümbritsetud murdunud puud. Merejalaväe prestiižse 2. rügemendi kapten, 34-aastane Emmanuel on rohkem harjunud Aafrika kuumuse ja selle kõrbemaastike kui Eesti metsa seepiavärvidega,“ kirjutab Le Journal du Dimanche.

„Maastik on suletum ja keerulisem manööverdamiseks,“ kommenteerib Emmanuel. „See nõuab palju koordineerimist.“

„Meie tüüpiline päev kulgeb tehniliste instruktsioonide ümber inglise ja prantsuse keeles, topograafia, spordi ja lahingutehnika ümber,“ raporteerib 26-aastane miinipildujarühma ülem Étienne. Tuleb kohaneda lume, vihma ja ka hea ilmaga. Eesmärk on reageerida kiiresti, juhul kui õppus muutub Venemaa tõeliseks rünnakuks.

Prantslaste üksuse ülem, kolonel Michel de Mesmay tuletab meelde Gruusiat, Ukrainat ja Krimmi ning ütleb, et on olemas võimalus, et asjad lähevad keeruliseks.

Nagu teisedki Eestisse paigutatud liitlassõdurid on ka prantslased valmis Venemaa desinformatsioonioperatsioonideks. Mainitakse Leedus levitatud valeteateid Saksa sõdurite toime pandud vägistamise kohta, striptiisiklubide valereklaame, võrdlusi Iraagi sõja ja Saksamaa Nõukogude Liidule kallaletungimisega 1941. aastal.

Oma Tallinna kontoris hoiab Vene meedial, eriti Sputnikul pidevalt silma peal Prantsuse kolonelleitnant Lionel, et seista vastu liitlasvägede vastastele desinformatsioonioperatsioonidele.

„Aga me ei tohi langeda paranoiasse. Ma seletan noortele, et kui eestlane tuleb nendega tänaval rääkima, ei tohi kontaktist keelduda, ta ei ole tingimata spioon,“ ütleb Lionel.