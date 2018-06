Prantsuse armee on huvitatud Milrem Roboticsi robotitest

Esimese põlvkonna robotite ülesandeks on kindral Beaudouini sõnul "haavatud sõdurite evakueerimise kergendamine, mis nõuab praegu, et kaks teist sõdurit katkestaksid oma ülesande täitmise". Samuti saab neid kasutada sõdurite varustuse kandmiseks. Eesmärk on osta 25-50 robotit, mille uuendamine on kavas kiiremini kui sõjavägi seda tavaliselt teeb.

Beaudouin märkis, et lääne sõjavägede jalaväelase varustus koos kuulivestiga kaalub vähemalt 40 kilo. Kõik, mis aitab seda kandamit kergendada, on hea.

Beaudouini sõnul tuleb maaväe robotitega kiirelt edasi liikuda, et Prantsuse sõjavägi ei avastaks uuesti, et on maha jäänud, nagu juhtus droonidega.

Milrem Robotics teatas eile, et Prantsusmaa suurim kaitsetööstus Nexter ning Milrem Robotics sõlmisid eile alanud Euroopa suurimal kaitsetehnikamessil Eurosatory koostööleppe mehitamata lahingusüsteemide arendamiseks.

Lepingu raames luuakse Milrem Roboticsi arendatud mehitamata roomiksõiduki THeMIS ning Nexteri erinevate relva- ja jälgimissüsteemide baasil uusi tooteid, mida turustatakse klientidele üle maailma.

