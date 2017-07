Prangli saare püsielanikeks kandideerib üllatavalt palju peresid

"Otsime kahte noort, lastega perekonda, kes tuleksid elama maalilisse ja peresõbralikku keskkonda Prangli saarel. Elukoha oleme renoveerinud ja sinu jaoks korda seadnud," kirjutas juuli algul Viimsi vald oma Facebooki lehel.

Inimesi, kes soovivad kampaaniakorras Pranglile kolida on avaldusi vastu võtvate saarevanema Terje Lilleoks ja kultuurimaja juhataja Carmeni Oti sõnul hulgi. "Esimese päevaga, kui kuulutus ilmus, oli 39 huvilist,” ütles Ott Õhtulehele.

"Neid, kes on nõus kodu maha jätma ja siia tulema, on kümmekond," ütles ta ja lisas, et kandideerivaid peresid on igasuguseid: on nii ühe lapsega üksikisasid kui ka suurperesid. Suurim neist 11 lapsega.

Kandidaadid arutatakse kood saarerahvaga läbi ja enne otsuse tegemist langetamist loodetakse, et pered tulevad Pranglile sealseid tingimusi kaema.

