Praegused katuserahad on alles algus! Ilmselt lähevad jagamisele veel miljonid eurod, oma osa saab ka opositsioon

Katuserahad kui selline pole uus mõiste - neid rahasid on jagatud igal aastal, ent teisel ajal ja vormingus. Nimelt on üldiselt riigieelarve teise ja kolmanda lugemise vahel otsustatud rida riigieelarves, kus riigikogu erakondade vahel jagatakse laiali miljonid eurod, mida nad saavad oma tahtmise kohaselt kasutada. Nime andnud koolikatuseid on üldiselt nimekirjades vähe, pigem toetatakse näiteks kirikuid ja külaseltse.

Antud summad pole kuidagi seotud praeguse rahaeraldusega ehk tõenäoliselt on ühel hetkel oodata uut "rahasadu". Tänasel valitsuse pressikonverentsil uuris Delfi rahandusminister Toomas Tõnistelt, et mis on tänavu riigikogu katuserahade ring, mis on selle maksumus? Kuidas on see jaotatud parteide vahel?

"Seda otsustab riigikogu, kuidas eelarvega edasi käitub. Kuidas nad leiavad, et on soovi sinna midagi lisada, leida katteallikaid." Tõniste mõtles viivu ja sõnas: "Rohkem pole midagi lisada."

Kultuuriminister Indrek Saar (SDE) ütles, et kõigi kultuuriministeeriumilt tulnud ettepanekute eest võib ta vastutada. Küll aga soovitas ta ajakirjandusel jälgida, mis saab rahaeraldistest organisatsioonidele, mida veel pole. Ta soovitas jälgida, kuidas need organisatsioonid tekivad ja mida teevad.