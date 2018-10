Praegused katuserahad on alles algus! Ilmselt lähevad jagamisele veel miljonid eurod, oma osa saab ka opositsioon

Katuserahad kui selline pole uus mõiste - neid rahasid on jagatud igal aastal, ent teisel ajal ja vormingus. Nimelt on üldiselt riigieelarve teise ja kolmanda lugemise vahel otsustatud rida riigieelarves, kus riigikogu erakondade vahel jagatakse laiali miljonid eurod, mida nad saavad oma tahtmise kohaselt kasutada. Nime andnud koolikatuseid on üldiselt nimekirjades vähe, pigem toetatakse näiteks kirikuid ja külaseltse.

Antud summad pole kuidagi seotud praeguse rahaeraldusega ehk tõenäoliselt on ühel hetkel oodata uut "rahasadu". Tänasel valitsuse pressikonverentsil uuris Delfi rahandusminister Toomas Tõnistelt, et mis on tänavu riigikogu katuserahade ring, mis on selle maksumus? Kuidas on see jaotatud parteide vahel?

"Seda otsustab riigikogu, kuidas eelarvega edasi käitub. Kuidas nad leiavad, et on soovi sinna midagi lisada, leida katteallikaid." Tõniste mõtles viivu ja sõnas: "Rohkem pole midagi lisada."

Meenutuseks vaatame eelmist aastat. Eesti Päevaleht kajastas toona, et võimuerakonnad said 2018. aastal riigieelarvest laiali jaotamiseks igaüks miljon eurot, opositsioonierakonnad 300 000 eurot. Reformierakond otsustas seda raha mitte kasutada, Vabaerakond andis selle kõik külaliikumisele Kodukant.

Kõik teised erakonnad aga jätkasid saadud summa laialipudistamist eri pisiprojektide vahel, mis võimaldas saadikuil järgmistel valimistel meelde tuletada, et just nemad tõid kodukandi kiigeplatsi jaoks vajalikud mõnituhat eurot. Siit saab vaadata, kuidas toona raha jagamisele läks.