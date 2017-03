Praam on katki ning inimesed Vormsil lõksus

Delfiga võttis ühendust murelik lugeja, kes kurtis, et inimesed on Vormsil Sviby sadamas, ent lootust koju pääseda pole.

Lugeja märkis, et praegu on sadamas ootejärjekorras paarkümment autot.

AS Kihnu Veeteed kodulehel seisab, et seoses tehniliste probleemidega on tühistatud reisiparvlaev Ormsö väljumised kell 19.05 Svibyst ja kell 20.15 Rohukülast.

Homsete reiside toimumine täpsustatakse homseks hommikuks (kell 8).