PPA tõttab inimestele appi 405 korda päevas ehk ligi 148 000 korda aastas

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri ja tema meeskonna ülevaatest peaministrile selgus, et PPA tõttab inimestele appi 405 korda ühe päeva jooksul ehk ligi 148 000 korda aastas.

Peaminister Jüri Ratas külastas täna PPA merevalvekeskust, kus ameti peadirektor Elmar Vaher andis koos oma meeskonnaga talle ülevaate asutuse tööst ja tulevikuplaanidest.

Vaheri ja tema meeskonna ülevaatest koorus välja, et PPA tõttab inimestele appi 405 korda ühe päeva jooksul ehk 147 825 korda aastas. Sama aja jooksul antakse välja ligi 400 000 passi ja ID-kaarti ning menetletakse 150 000 süütegu.

Ratas märkis, et kokku on PPAl meie inimestega aasta jooksul miljoneid kontakte, mis asutusele antud kõrget hinnangut arvestades näitab, et nad teevad head tööd.

PPA juhid andsid peaministrile ülevaate ka plaanist suurendada kohalike konstaablite ja kiirreageerijate arvu. Need on kaks selle valitsuse jaoks väga olulist ja valitsusleppesse sisse kirjutatud suunda, mille jaoks 2018. aastast eraldatakse lisaraha.