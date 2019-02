PPA tõstab seirevõimekust Narva jõel: idapiiri lähistele püstitati kolm uut radaritorni

„Kolm uut radaritorni, radarisüsteemid ja neile lisatud kaamerad võimaldavad Vasknarva ja Permisküla piirkonnas Narva jõel 16 kilomeetri ulatuses saada täpse ülevaate piiriveekogul toimuvast. Ühtlasi aitab kaasaegne vaatlusvõimekus suunata piirivalvurite jõudu kiirelt kohtadesse, kus piiriveekogul aega veetvad kalastajad on hätta sattunud või avastatakse mõni ebaseaduslik tegevus,“ kirjeldas PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev.

Ta selgitas, et kui radar annab signaali valvatavas alas liikuva objekti koha, võimaldab kaamera täiendavalt kohe tuvastada, kelle või millega on täpsemalt tegu. „Piltlikult öeldes annab radar signaali objektist, mis liigub kontrolljoone lähistel või sellest üle ning kaamerapildi järgi saame kohe tuvastada, on tegu inimese, looma või mõne muu objektiga. Saadud infost tulenevalt saab otsustada ka vajaduse üle piirivalvurid kohale saata,“ märkis Belitšev.

Idapiiri arendustegevused hõlmavad pikas plaanis aga kogu Narva jõe katmist kaasaegse valve- ja seiretehnikaga. „Nii on kolmele radaritornile lisaks plaanis rajada kogu jõe ulatuses veel täiendavad 15 radaripositsiooni. Hange järgmise viie radaripositsiooni rajamiseks kuulutatakse plaanipäraselt välja juba selle aasta sügisel ning nendega kaetakse järgmine 10-kilomeetriline piirilõik Narva ja Narva-Jõesuu vahel,“ märkis Belitšev.

Uute radaripositsioonide soetamine on osa kogu piiriehituse programmist, mida rahastatakse idapiiri väljaehitamise eelarvest läbi Eesti riigi eelarve. Muuhulgas plaanitakse uuendada ka teisi idapiirile jäävaid radaripositsioone, mida rahastatakse välisvahenditest.