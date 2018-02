PPA soovitab: tulge oma valmis dokumendile järele enne, kui see läheb hävitamisele

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) palub inimesi pärast taotlemist oma dokumendile ka järele tulla, sest hetkel ootavad teenindustes omanikke tuhanded passid ja ID-kaardid, sest poole aasta möödudes lähevad need hävitamisele.

„Tallinna lennujaamas näeme tihti, et inimesed avastavad alles lennule registreerides, et pass või ID-kaart on kehtivuse kaotanud ning sellise dokumendiga ei saagi reisile minna,“ ütles Tallinna piiripunkti juht Raavo Järva. „Et kauaoodatud reis ei jääks katki, tuleb kindlasti kõigi, ka kõige väiksemate pereliikmete dokumentide olemasolu ja kehtivus üle kontrollida.“

Aegsasti ette planeerides saab Eesti kodaniku korduvat ID-kaarti täiskasvanule ja esmast ID-kaarti lapsele kiiresti ja mugavalt taotleda PPA e-teeninduses. Kiirkorras saab ID-kaarti taotleda nii PPA teenindustes kui ka e-teeninduses, kuid kiirdokumendi saab kätte vaid Tallinnas asuvas teeninduses.

„Kui teie isikut tõendav dokument on valmis, peab sellele kindlasti ka järgi tulema, siis ei lähe raisku ei teie kulutatud aeg ega raha,“ sõnas PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Marit Abram. „Teenindustes üle Eesti ootab omaniku üle 1000 erineva dokumendi, mis on vanemad, kui kuus kuud.“

Kokku ootab teenindustes üle Eesti väljastamist üle 30 000 erinevat isikut tõendavat dokumenti. Üle kuue kuu vanad dokumendid saadab PPA järk-järgult hävitamisele.

„Sel juhul peab inimene uue dokumendi saamiseks esitama uuesti taotluse ning ka riigilõivu maksma,“ tõdes Abram. „Et end liigsest aja- ja rahakulust säästa, tasub oma dokumendile siiski järgi tulla.“

Infot oma valmis dokumendi kohta saab Politsei- ja Piirivalveameti infotelefonilt 6 123 000, mis töötab iga tööpäev kella 8-19. Dokumendi saab kätte teenindustest nii elavas järjekorras kui ka külastust PPA kodulehel ette broneerides.