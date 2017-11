PPA müüb internetioksjonil helikopterit

PPA pani oksjonikeskkonnas osta.ee müüki ühe turbiinmootoriga kopteri.

"Sobilik vaatlusteks, huvilendudeks, väljaõppeks," seisab kuulutuse juures.

Kopter on soetatud keskkonnainspektsiooni poolt uuena, hiljem antud üle politsei- ja piirivalveametile.

Hetkel on suurim pakkumine 350 000 eurot, kohe saaks kopteri välja osta 500 000 euroga.

Kuulutuse all olevatest küsimustest nähtub, et huvilisi on. Muu hulgas on küsitud proovilendude kohta. "Kopter on heas lennukorras. Tõsisel ostuhuvilisel peaks proovilennu jaoks vastava kategooria juhtimisõigus ette näidata olema. Kindlasti on kaasas meie lendur," vastab PPA.