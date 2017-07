PPA-l polnud üle ööpäeva ühtegi kopterit, millega hädaolukorras inimesi päästa

Kuigi PPA-l peaks olema ööpäevaringses valmisolekus lennusalga kopter, siis eile ja täna seda lihtsalt polnud. Äärmuslikus olukorras pidanuks sekkuma Läti, Rootsi ja Soome kopterid.

PPA lennusalga juht Kalmer Süti sõnul oli eile hommikust tänase lõunani tõepoolest olukord, kus kõik kolm kopterit olid hoolduses, mille tõttu polnud ligi 30 tundi võimalust õhku tõusta.

Kopteril, mis pidi neil päevadel PPA lennuvõimekuse tagama, avastati probleem instrumendipaneeliga, millele käib lahenduse otsimine Süti sõnul koostöös tootjaga. "Soovime, et nad saadaksid Eestisse inseneri ja testpiloodi," selgitas ta Delfile.

Planeeritult hoolduses olevatest kopteritest on üks kopter juba maikuust pikaajalisel hooldusel, teise puhul on tegu saja lennutunni järgse hooldusega, mis algas eile varahommikul. Ehkki kõnealune lühihooldus võib võtta 2-3 päeva, saadi sellega valmis juba täna lõunaks.

"Kolme kopteriga on võimalik kahte kopterit ööpäevaringses valmisolekus hoida 60-70 protsenti ajast. Et kaks kopterit oleksid kogu aja valmis lendu tõusma, on vaja juurde ühte kopterit ja kahte meeskonda," ütles Sütt.

Kuue aasta jooksul on Süti sõnul olnud alla saja tunni, kui ainsatki kopterit pole saadaval. "On küll ette tulnud kordi, kus meeskonna töötundide täitumise tõttu katkestasime nende valve, aga käesoleva aasta muudatustega vähendasime tõenäosust sellise olukorra kordumiseks," ütles Sütt.

Aeg, mis tavaliselt kulub kopteri hooldustele: