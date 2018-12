PPA kutsub idapiiril liikuvaid kahtlust äratavaid inimesi üles andma

Jalgpalli maailmameistrivõistlustest osavõtmiseks jagas Vene Föderatsioon kolmandatest riikidest pärit inimestele fännipasse, mille alusel Venemaale pääses. Passid aeguvad aga tänavu 31. detsembril. PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev avaldas kartust, et seetõttu võib kasvada ebaseadusliku rände surve Eesti idapiirile.

"Tänavu maikuust seniajani on piirivalvurid tõkestanud 138 välismaalase piiriületuse, kes olid Venemaale saabunud FIFA fännipassiga, kuid üritasid seejärel edasi Euroopasse pääseda," kirjeldas Belitšev. "Ebaseaduslik ränne hõlmab piiripunktides võltsitud reisidokumentide kasutamist, välismaalaste veoautodesse või bussidesse peitmist ning näiteks ka ebaseaduslikke piiriületusi kagupiiril, kus piirivalvurid on kinni pidanud nii üksinda kui grupis liikuvaid välismaalasi."

Ta märkis, et mitmel korral on piirivalvurid ebaseaduslikud piiriületajad tabanud tänu kohalikelt elanikelt saadud teadetele. "Nüüdki palume inimestest, kelle käitumise ja välimuse põhjal võib oletada, et nad on saabunud Eestisse ebaseaduslikult piiri ületades, anda teada häirekeskusele lühinumbril 112," kutsus ta inimesi koostööle PPA-ga.

Belitšev ütles, et Eesti kõrval langeb rändesurve oht samamoodi Soome ja Venemaa vahelisele piirilõigule. "Ohuhinnangu järgi on nende riskiriikide seas ennekõike Nigeeria, Senegali, Maroko, Bangladeshi, Ghana, Pakistani, Egiptuse ja näiteks ka Venetsueela kodanikud, kelle näol on reeglina tegu majandusmigrantidega," märkis ta.