PPA juht tunnistab: fentanüülituru tühikut ei suudetud ära kasutada

Selle taustal, et liikluses ja õnnetustes hukkunute arv üha väheneb, peab PPA juht Elmar Vaher oluliseks märkida, et enesetapud ja narkosurmad sagenevad. 90% ulatuses fentanüüli tõttu.

Samal ajal on politseil ette näidata suured töövõidud. „Kui 2014–2016 korjasime tänavalt igal aastal ära umbes pool kilo fentanüüli, siis 2017. aastal korjasime 10 kilo,” ütles ta EPL-ile antud intervjuus.

Kahjuks ei suutnud Eesti fentanüülituru tühikut ära kasutada. Vaher rääkis juba kolm kuud tagasi: nüüd on õige aeg, kus riik peaks neile üksikutele tuhandetele narkomaanidele asendusravi pakkuma. „Sel hetkel ei ole vaja teha süstlavahetuspunkti kuskile kortermajasse, see tuleb teha mobiilseks, tuleb minna hotspot’idesse, kus narkomaanid kogunevad,” selgitas ta. Kui narkomaanil jääb Eestis doos saamata, on tal kolm valikut: kas minna Lätti fentanüüli järele või otsida muud ainet, minna arsti juurde või üritada ise sõltuvusest vabaneda.

„See on haigus, see ei ole üks kuritegevuse viis,” ütles Vaher narkomaania kohta. Politseil on abi pakkumise puhul täita oma roll, sest nemad teavad, kus on narkomaanid. „Võib-olla oleksime mõne inimelu säästnud, kui oleksime fentanüüli turult kadumise järel süstivatele narkomaanidele (keda on Eestis 8000) saatnud SMS-i, et arstid saavad abi pakkuda,” oletas ta. „Ma ei ole naiivne ega usu, et kõik tormaksid abi saama. Aga see võinuks olla üks võimalus.”

