PPA ID-kaardi koodiümbriku läbipaistvusest: sellise ümbriku kasutamine ei ole seotud otsese turvariskiga

Edastan PPA nõunik-ekspert Kaija Kirchi kommentaari.

"Oleme tänulikud, et kaardi kasutaja oma tähelepanekust turvaümbriku osas eile RIA-t teavitas. PPA on ID-kaardi PIN-koodide ümbrikule kehtestanud nõude, et ümbrikus olev info ei tohi olla ümbrikku avamata loetav," sõnas PPA nõunik-ekspert Kaija Kirch Delfile ning lisas, et kaardi tootja otsib praegu probleemile lahendust. Sellises ümbrikus on nii ID-kaardi, digi-ID kui ka elamisloakaardi PIN-koodid.

"PPA hinnangul ei ole sellise ümbriku kasutamine siiski seotud otsese turvariskiga, kuna kaardi tootmine, transport ja hoiustamine teeninduses toimub väga kindlate reeglite alusel ning ei kaart ega PIN-koodide ümbrik ei sattu juhuslikult kellegi kätte enne, kui see inimesele üle antakse," sõnas Kirch ja lisas, et lisaks saab kaarti elektrooniliselt kasutada alles sellest hetkest, kui kaart on inimesele välja antud.

"Kaart ei ole enne väljastamist elektrooniliselt kasutatav ning pärast väljastamist üldjuhul inimene koodide ümbriku ka avab. PPA alati soovitab igal juhul kaardi saamisel PIN-koodid ära vahetada ja hoida PIN-kaardi koode turvaliselt kaardist eraldi kohas," täpsustas Kirch.