PPA avaldab kaastunnet Prantsusmaal Trebes'i tragöödias hukkunud politseniku kolleegidele ja lähedastele

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher saatis kaastundeavalduse nädalavahetusel Lõuna-Prantsusmaal Trebes’i kaubanduskeskuse pantvangiolukorras hukkunud politseiniku üksusele.

Peadirektor mõistis hukka julma rünnaku Prantsuse rahva ja oma riiki kaitsva politseiniku vastu. „Politseikolonelleitnant Arnaud Beltrame’i tegevus näitab Prantsuse sandarmite pühendumust ja professionaalsuse kõrget taset, millega mul oli au kokku puutuda ametliku visiidi käigus 2017. aasta sügisel,“ sõnas Vaher.

Vaher lisas, et terrorism ei tunne piire ja riikide ühine eesmärk on teha koostööd terrorismivastases võitluses ning demokraatia ja julgeoleku vastu suunatud rünnakutes. „Meie mõtted ja palved on Prantsusmaa rahvaga ning kinnitame, et oleme pühendunud Euroopa julgeoleku ja stabiilsuse tagamisele riikide ühise koostöö kaudu,“ ütles Vaher.

23. märtsil võttis 26-aastane radikaliseerunud kurjategija Prantsusmaa lõunaosas Trebes’i linnas supermarketis pantvange. Tema korraldatud kolmes rünnakus hukkus kolm ning mitmed inimesed said viga. 24. märtsil teatas Prantsuse meedia, et sandarm, kes supermarketis pakkus end terroristile pantvangis hoitud naisele vahetuseks suri saadud rasketesse vigastustesse ning oli sellega neljas hukkunu. Kolonelleitnant hoidis sündmuste ajal politseid oma telefoniliinil ning aitas oluliselt kaasa olukorra lahendamisele.