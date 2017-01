PPA asejuht lahkub ametist ja siirdub teistsugusesse sektorisse tööle

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja arenduse alal Joosep Kaasik alustab 20. märtsil tööd hoopis Tallinna Tehnikaülikooli administratsioonidirektorina.

„Konkurss Tallinna Tehnikaülikooli administratsioonidirektori ametikohale oli väga tihe ning meil on hea meel, et leidsime sellele kohale Joosep Kaasiku näol kogenud ja tunnustatud juhi. Tunneme tänast politsei- ja piirivalveametit kui kõrge usaldusväärsusega organisatsiooni, mille ülesehitamisel on olnud märkimisväärne panus ka Joosep Kaasikul. Ülikooli arengu kujundamisel on selline kogemus äärmiselt väärtuslik,“ ütles TTÜ rektor akadeemik Jaak Aaviksoo.

Joosep Kaasiku sõnul soovib ta pärast kauaaegset politseiteenistust anda oma panuse Eesti arendamiseks ka teistel elualadel. „Minu jaoks on alati olnud tähtis teha tööd, mil oleks tähendus ja mis teeniks meie riigi huve. Olen 25 aastat politseis töötanud selle nimel, et Eesti oleks turvaline ning tunnen suurt uhkust politsei elukutse ja selle arengu üle, mille politseiorganisatsioon on aastatega läbi teinud. TTÜs saan oma kogemusi rakendada nende inimeste toetamiseks, kes kujundavad Eesti tulevikku ja see on vastutusrikas, aga ka võimalusterohke ülesanne,“ ütles ta.

Peadirektori Elmar Vaheri sõnul on Joosep Kaasik andnud suure panuse PPA arengusse. „Arendusosakonda eest vedades on Joosep suunanud varem eraldi tegutsenud valdkonnad mõtlema ühise meeskonnana. Juhina on ta olnud edasiviija, kaasaja ning meeskonna ühendaja, kel on imetlusväärne oskus näha tervikpilti, kaotamata samas kontakti igapäevase politseitööga. Pean ainuõigeks, et PPA kui Eesti suurima riigiasutuse tippjuhid on konkurentsivõimelised ka teistes valdkondades ning mul on hea meel, et üks meie parimaid ülikoole saab oma meeskonda nii võimeka juhi,“ ütles Vaher.

Joosep Kaasik alustas politseiteenistust 1991. aastal nooreminspektorina Pärnus ja on 25 aasta jooksul töötanud politseis paljudel ametikohtadel, neist viimased 16 aastat erinevate üksuste juhina. 2008.-2009. aastal juhtis Kaasik Euroopa Liidu politseimissiooni regionaalset nõunike meeskonda Bosnias ja Hertsegoviinas ning aastatel 2011-2013 oli Sisekaitseakadeemia külalislektor. Alates 2013. aastast töötab ta Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitjana arenduse alal. 43-aastane Joosep Kaasik on lõpetanud Paikuse politseikooli ja Sisekaitseakadeemia politsei erialal. 2005. aastal omandas ta Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi haldusjuhtumise erialal ning 2015. aastast jätkab õpinguid Euroopa Politseikolledži (CEPOL) magistriõppe programmis.

TTÜ administratsioonidirektor on ülikooli rektoraadi liige, kes vastutab ülikooli haldus- ja tugiteenuste taseme tõstmise ja võimekuse arendamise eest.