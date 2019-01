Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar kavatseb liituda Eesti 200-ga ning kandideerida riigikogu valimistel

Reedel teavitas Lauri Hussar Eesti Meediat oma otsusest ühineda erakonnaga Eesti 200 ning kandideerida eelseisvatel riigikogu valimistel.

Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo lausus, et Eesti Meedia lõpetas samal päeval Hussariga töösuhte. „Täname Laurit tehtud töö eest, kuid samas on äärmiselt kahetsusväärne, et ta tegi oma otsuse teatavaks alles vahetult enne kandidaatide registreerimise lõppu, põhimõtteliselt viimasel minutil, “ lausus Nikkolo. „Selline käitumine Eesti suurima päevalehe peatoimetaja poolt paneb Postimehe keerulisse olukorda, kus võidakse kahtluse alla seada nii meie usaldusväärsus ja ajakirjanike professionaalne töö. See heidab varju ajakirjanduse sõltumatusele tervikuna.“

Nikkolo kinnitas, et Eesti Meedia ja Postimees seisavad jätkuvalt vaba ja sõltumatu ajakirjanduse eest. „Kuna meie töö on kõigile nähtav, siis peita pole meil midagi ning kõik saavad meie tegemistele hinnanguid anda,“ lausus Nikkolo. „Kui vaadata meie sisu, siis pole kahtlust, et Postimees on teinud valikuid vastavalt ajakirjanduslikele väärtustele põhinedes ja teeb seda ka edaspidi,“ lausus ta.

Lähiajal alustab Eesti Meedia Postimehe peatoimetaja otsingutega. Seni on kohusetäitja Eesti Meedia uudismeedia juht ja Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo.