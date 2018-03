Postimehe koondamislaine jätkub: peatoimetaja suu on meedia ees lukus. Töötajate seas valitseb segadus: paljud ikkagi veel lahkuma peavad?

Postimehest koondatakse eri osakondadest mitmeid inimesi, näiteks peab ametiga hüvasti jätma ka kogenud ajakirjanik Sirje Niitra. Töötajate seas valitseb segadus ning peatoimetaja Lauri Hussar ei avalda, kas ja palju veel inimesi koondatakse.

Eile pärastlõunal kinnitas Hussar Delfini jõudnud infot, et Postimees koondab paberlehe tegevtoimetaja Margus Mihkelsi, nädalalehe "Arter" toimetaja Verni Leivaku ja kultuuritoimetuse reporteri Kirke Erti.

Teadaolevalt on nimekiri tunduvalt pikem ning inimesi koondati erinevatest osakondadest veelgi. Postimehe töötajad on Delfile viidanud, et ühtegi selgitavat kirja neile eile või tänase päeva esimeses pooles ei tulnud, rääkimata koosolekust.

Kui Delfi eile õhtul Hussarilt uuris, kes veel koondatakse, palus ta küsimused e-kirja teel saata. Lisaks koondatute nimedele uurisime täpsemate põhjuste kohta ja sedagi, kas lahkuma peab veel inimesi.

Hussar eile õhtul küsimustele ei vastanud, samuti polnud ta täna kättesaadav telefonitsi. Kella 16.30 paiku teatas ta kirjatsi: "Ma olen oma selgitused eile Delfile andnud ja ei näe põhjust seda teemat rohkem kommenteerida." Eile kinnitas ta, et soovitakse efektiivsust tõsta. Nagu toimetuse sees räägitakse - maakeeli on põhjuseks ikkagi otsene kulude kärpimine ja säästmine.

Loe veel

Postimehe töötajate sõnul ilmus täna tööpäeva lõpus firma siseveebi viimaks Hussari selgitus, kus ta märkis: "Kiirelt muutuv meediaturg nõuab meilt pidevalt ajaga kaasas käimist. See tähendab nii uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmist, töökorralduse efektiivsemaks muutmist kui ka tänapäevaste töökohtade loomist."

Ta jätkas, et viimastel nädalal ollakse ajakohastanud tööprotsesse Eesti Meedia erinevates struktuuriüksustes, millega kaasnenud muutustest on siseveebi kaudu ka jooksvalt teada antud.

"Peame jätkuvalt tähtsaks meie väljaannete kõrget kvaliteeti, mistõttu oleme investeerinud uude sisu- ja tootmishalduse programmi, mis võetakse kõigis meie paberväljaannetes kasutusele hiljemalt juulikuuks, samuti panustame jätkuvalt oma töötajate arendamisse ja koolitamisse. Ma tahan südamest tänada kolleege panuse eest Postimehe paremaks tegemisel ja soovin neile edu uutes professionaalsetes väljakutsetes."

Koondatutest oli välja toodud Mihkels, Ert, Leivak, Eero Barndõk (fototoimetaja), Andrus Avamäe (kommentaaride toimetaja), Hanna Kangro (Sõbranna.ee reporter), Kärt-Britt Kokk (sotsiaalmeedia toimetaja) ja Sirje Niitra (majandustoimetuse toimetaja).

Kas koondamisi veel plaanis, pole selgituses öeldud.

Niitra: tööandja ei tahtnud staaži pealt rohkem maksta

Samuti koondamisteate saanud Sirje Niitra ütles täna Delfile, et teda pani imestama, et mai algul oleks saanud 10 aastat, ta lootis, et saab selle 10 aastat täis töötada. "Aga fakt on ka see, et kui on 10 aastat tööstaaži, siis tuleb vist tööandjal rohkem maksta. Seda tõenäoliselt ei tahetud teha. See oli üks häiriv faktor. Aga muidu me läksime lahku suht sõbralikult ja ma sain peatoimetajast aru, et ta on pandud sellesse olukorda, et tal ei ole midagi teha," nendib Niitra. "Minu olukord pole kõige hullem, arvestades minu pikka ajakirjanikustaaži. Mulle on juba olemas pakkumised, et vabakutselisena hakata kaastööd tegema."

Postimees kuulub meediakontserni Eesti Meedia. Lisaks trükiväljaannetele kuulub selle alla näiteks Kanal 2. Üks viimase asja suurimaid väljaminekuid ja projekte oli Eesti Meedial taliolümpia ülekanded.