Postimehe ebaõnnestunud kujunduselement sai palju kriitilist vastukaja

Postimehes ilmus täna artikkel Jüri Ratase valitsuse toetusest, muu rahvuse esindajate iseloomustamiseks kasutati pilti sirbist ja vasarast. Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar vabandab.

"Täna hommikul Postimeest lugedes kurvastasin siiralt. Valitsuse tegevusele hinnangute andmine on ajakirjanduse üks olulisi ülesandeid ning toetan seda igati. Samas ei tohi me tänases Eestis mitte mingil juhul nõustuda meil elava 191 rahvuse sildistamisega NSVL-i sümboolikat kasutades. Kas tõesti soovime ligi 27 aastat pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist ehitada müüre ning oma inimesi rahvuspõhiselt vastandada," kirjutab peaminister Jüri Ratas Facebookis.

Tema parteikaaslane Raimond Kaljulaid pahandas, et infograafika leiab päris kindlasti väga laialdast tähelepanu vene kogukonnas. Ta lisas, et mitte-eestlastele saadetakse järjekordne sõnum, et nad võivad õppida keelt või mitte, eestlaste jaoks on nad ikkagi lihtsalt okupandid ja okupantide järeltulijad, tühised inimesed, kelle arvamusega ei pea tegelikult arvestama.

Lauri Hussar kirjutas Facebookis: "Head sõbrad. Tänases Postimehe paberlehes on ilmunud graafikuelement, mis ei kajasta kuidagi Postimehe toimetuse seisukohti. Tegu oli tähelepanematuse ja graafiku ebaõnnestunud ikoonivalikuga. Mul on siiralt kahju ja vabandan Postimehe lugejate ees."

Vabandav uudis ilmus ka Postimehe veebis.