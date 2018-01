Populaarses feministlikus kommuunis arutati, millal küll vanem põlvkond eest ära sureb

Populaarses feministlikus Facebooki kommuunis "Virginia Woolf sind ei karda!" pälvis kommentaatorite teravaid reaktsioone Nelli Kalikova Postimehes ilmunud artikkel pealkirjaga "Miks ma armastan mehi?". Kommentaatorid jõudsid aja jooksul seisukohale, et oleks hea, kui ebasobivate vaadetega vanema põlvkonna inimesed ära sureksid.

"Sellist juttu lugedes mõtlesin küll et millal ometi see põlvkond eest ära sureb," kirjutas üks naine. See postitus sai 17 laiki ja ühe südamemärgi, mis näitab eriti suurt armastust selle vastu.

Sellele lisas oma kommentaari skandaalne kirjanik Mikk Pärnits. "Täpselt sama. Üldse ei oleks kurb, kui juhtuks mõnel sellisel autoõnnetus ja nende asemele tuleks tööle mõni inimese moodi olend. Säästaks paljusi kannatusi ja riiklikul tasemel piinlikkust," kirjutas Pärnits.

Sellele järgnes pikem vestlus selle üle, kas vanemad inimesed ongi lootusetult konservatiivsed ning kas nooremad inimesed vananedes muutuvad konservatiivsemaks või on siiski lootust, et nende sallivus säilib ka vanuse kasvades. Samuti arutati, et mis Kalikoval viga on, et ta nii kirjutab. Vaid mõni inimene märkis, et ebameeldiva arvamuse avaldajale surma soovimine pole kohane.

Päris palju oli ka lihtsalt isiklikku kriitikat Kalikova suhtes. "Antud juhtum on aga traagiline, sest ühe mõttetu artikliga on ta tõmmanud veel peale kogu oma elutööle," kirjutas üks inimene. Samuti kritiseeriti Postimehe otsust Kalikova artikkel avaldada.

Ülalkirjaldatud mõttelõim ripub feministide seinal juba üle terve ööpäeva, millest võib järeldada, et lehekülje administraatorite ja haldajate hinnangul on see osa sealsest normaalsest diskussioonist.