Populaarseimad nimed detsembris olid Adeele ja Robin

Eelmise aasta viimasel kuul panid emad-isad oma äsjasündinuile enim nimeks Adeele ja Robin. Üheksa detsembris sündinud tüdrukut sai nimeks Adeele, sama palju poisse kannab nime Robin.

Poistele pandi nimeks kõige enam veel Aleksandr, Daniil ja Mark - neid nimesid kannab kaheksa detsembris sündinud last. Seitse detsembris sündinud poissi kannab nime Kristjan ja sama palju on uhiuusi Roberteid. Kuus korda pandi detsembris poistele nimeks Damir ja Henri ning viis korda Artjom, Mihhail, Oskar ja Rasmus.

Tüdrukute seas olid Adeele järel kõige populaarsemad nimed Maria ja Sofia, mida anti tüdrukutele kaheksal ja seitsmel korral. Sündis ka kuus Aleksandrat ja Miat ning viis last said nimeks Alisa, Eliise, Liisa, Marta ja Nora.

Tallinna perekonnaseisuameti teatel olid eelmisel aastal populaarseimad tüdrukute nimed Tallinnas Sofia, Maria, Alisa, Eva, Marta ja Adeele. Populaarseimad poiste nimed olid Miron, Artjom, Daniil, Robert, Artur ja Hugo.

Kui aga vaadata viit eelnenud aastat, täpsemalt 2011.–2015. aastal pandud nimesid Eestis, siis on populaarsed suuresti samad nimed, mis möödunud aasta detsembris.

601 last sai nimeks Sofia, 452 Maria ja 369 Laura. Palju sündis ka Sandraid, Annasid, Miasid, Milanasid, Eliisesid ja Lisandraid.

Poistest 534 sai nimeks Rasmus, 446 Artjom ja 445 Robin. Populaarsed olid ka Martin, Oliver, Markus, Robert ja Marten.

Kui vaadata, milliseid nimesid üldse Eestis kõige rohkem on pandud, siis tuleb välja, et Eestis on möödunud aasta 1. jaanuari seisuga 12 310 Aleksandrit ja 10 891 Olgat.

Eestipärasematest nimedest on kõige populaarsem meeste seas Andres, keda on Eestis 6677, teisel kohal on Martin, keda on 6342 ja kolmandal kohal Toomas, keda on 5876. Populaarsed on ka näiteks sellised nimed nagu Jüri, Rein, Margus, Jaan, Urmas, Aivar, Kristjan ja Peeter.

Naiste nimedest on kõige populaarsemad Olga järel Jelena, Tatjana, Irina, Svetlana, Valentina ja Galina, kellele järgeb Anna, keda on Eestis 8544. Mariasid on meil 7873. Eestipärastest nimedest järgnevad Tiina, Katrin, Sirje, Anne, Tiiu ja Ülle.

Enamik neist nimedest on pandud ehk üsna ammu, kuid nagu näha Maria ja Kristjani näitel, siis on osa neist ka praegu populaarsed või jõuavad populaarseimate nimede sekka tagasi.