Pooled Vabaerakonna fraktsiooni liikmed ei pruugi uuesti kandideerida

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni kaheksast liikmest neli ei pruugi kandideerida Vabaerakonna nimekirjas järgmise aasta parlamendivalimistel.

"Ideaalne kombinatsioon oleks 50 protsenti Arturit ja 50 protsenti Andrest, aga sedalaadi loomi meil muidugi garderoobis pole, ei saa võtta," kirjeldas Andres Ammase asemel riigikokku pääsenud Vabaerakonna liige Enn Meri "Aktuaalsele kaamerale", millist juhti ja iseloomu partei vajaks, vahendab ERR Uudised.

Artur Talvik teatas pühapäeval, et astub Vabarakonnast välja ja on kinnitanud lahkumise järel, et valimistel ta osaleb, aga kelle nimekirjas, pole selge.