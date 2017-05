Pool valitsust ootas eile kaks tundi Brüsselis tagasilendu Eestisse

Seitse valitsuse ministrit pidid eile veetma kaks tundi Brüsseli lennujaamas, sest nende lend jäi ära ja oodata tuli asenduslennukit.

Valitsus pidas eile Brüsselis oma istungi, samuti kohtuti Euroopa Komisjoni liikmetega. Õhtul kell 21.20 Eesti aja järgi pidi Nordica lennuk seitse valitsuse liiget koos kaasnevate ametnikega tagasi Eestisse viima.

Tegelikult oli Tallinn-Brüsseli liinil lendav lennuk Tallinnas katki läinud ega saanud seega Brüsselis ootavaid eestlasi tagasiteel peale võtta. Nordica otsustas probleemi lahendamiseks võtta lennuki Stockholmi liinilt, mille reisijad seega eile Tallinnasse ei jõudnudki.

Küll aga said selle otsuse tõttu juba eile õhtul Eestisse tagasi ministrid Jüri Ratas, Kaia Iva, Kadri Simson, Urve Palo, Mihhail Korb, Sven Sester ja Marko Pomerants.

Lennukitega seotud probleemide tõttu venis Brüsselis ootava rahva väljalend kaks tundi.

Kuidas siis juhtus, et Stockholmist lennata soovijad pidid öö hotellis veetma, aga Brüsselist sõitjad said veel eile õhtul koju? Valitsuse kommunikatsioonibüroo juht Urmas Seaver ütles, et nemad said vaid esialgu teate, et lend on ära jäänud ja mõnda aega hiljem teate, et lend on asendatud. Tema teada tehti otsus lennud asendada Nordicas.

Nordica esindaja Toomas Uibo ütles Delfile, et lendude ümberkorraldamisel, mis on tingitud halbadest ilmastikuoludest või lennuki tehnilisest rikkest või mõnest muust ettenägematust asjaolust, lähtub Nordica alati printsiibist, et muudatused tooksid kaasa võimalikult väikeses mahus ebamugavusi reisijatele.

"On ka olukordi, kus valida tuleb kahe halva vahel ja tihti saab siis otsustavaks reisijate arv, keda see muudatus mõjutab. Eile õhtul ootas meid Brüsselis 84 inimest ja Stockholmis 19. See fakt oli ka kaalukeeleks otsuse langetamisel, et koju toome inimesed Brüsselist," selgitas Uibo otsuse tagamaid.