Põnts välissuhetele! Prantsuse suursaadik on pettunud, et Eesti valitsus rändelepet ei toeta

Ta jagas Twitteris Stenbocki maja säutsu, kus valitsuse otsusele viidatud. "Really disappointing..." kirjutas Delmas-Scherer. Eesti keeles tähendab see, et väga pettumustvalmistav. Prantsusmaa ise antud lepet toetab.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatas eile, et välisminister Sven Mikser (SDE) tegi kabinetinõupidamisel ettepaneku, et valitsus avaldaks toetust ÜRO globaalsele ränderaamistikule. Justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa) tegi omakorda ettepaneku, et valitsus seda toetust ei annaks. "Valitsus ei leidnud kabinetis toimunud arutelu käigus ränderaamistiku küsimuses üksmeelt," seisab pressiteates.

"Koalitsiooni luues leppisime me kokku, et langetame otsuseid konsensuslikult. Seda konsensust me täna kahjuks ei saavutanud," lausus peaminister Jüri Ratas. "Rände igakülgne haldamine on tähtis kõikidele riikidele ning Eesti seadused peegeldavad nii täna kui tulevikus euroopalikke ja demokraatlikke põhimõtteid."

Sven Mikser oli "Aktuaalses kaameras" kriitiline. "On tõsi, et poliitilist koostööd ja ühismeelt selles valitsuses enam pole," märkis ta.