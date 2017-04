Pomerants kritiseerib Tsahknat: erakonna juhtimine ongi raske

Keskkonnaminister Marko Pomerants kritiseeris Margus Tsahkna juhtimisstiili ja leidis, et erakonna esimees ei peaks avalikku tüli norima.

"Erakond pole ettevõte, mis on juhi ainuomanduses. Korra, tegelikult paarkümmend aastat, ühe partei näitel on sellist mõtteviisi praktiseeritud ja näete, mis sellest välja tuli," kommenteeris Pomerants.

"Erakonna juht saab mandaadi, aga ta peab arvestama, et ta saab edasi liikuda ikka nende inimestega, kes tal on. Hea, kui ta ei püüa kõike ise välja mõelda ja ära teha. Näiteks, ta paneb tööle erakonna aseesimehed," leidis Pomerants.

"Tegevusi ju on. Valimisnimekirjad on vaja kokku saada, ideed

salve koguda, piirkondadega peab suhtlema. Ta ei saa üksi minema põrutada, nii, et erakond järele ei jõua. Julgen arvata, et ühegi erakonna reiting pole jäänud erakonna põhikirja taha."

"Juhil selles reitinguasjas kindlasti roll on ja valetab see juht, kes ütleb, et reiting pole oluline. Juhi roll on koor kõlama saada ja vajadusel otsustada, kes on millise loo jaoks solist," leidis Pomerants.

"Kindlasti ei peaks ta ise algatama ühtegi avalikku kähmlust oma erakonna liikmetega konkurentide rõõmuks. Erakonna 30-40 tipp-poliitikut on valdavalt suure egoga, ambitsioonidega ja väga erineva iseloomuga inimesed. Muidu nad poleks poliitikas. Loomulikult ei tähenda see mingit

hullude kampa, vaid inimesi, kel visioon paremast Eestist, igal ühel küll oma aktsendiga."

Loe veel

"Lihtne on anda intervjuud AK otsestuudios peale valituks osutumist, aga esmaspäevast algab erakonna juhi jaoks tavaliselt argipäev. Minu meelest on ees huvitavad ajad, pole nuttu väärt. IRL -le hingekella lüüa on väga

enneaegne. Laupäeval on lähim võimalus otsustada kestlikkuse üle,"

"Auesimehele soovin tervist! Jään IRLi," lubas Pomerants.