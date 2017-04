Pomerants Helmele: EKRE pole peale tühjade sõnade Eesti heaks midagi teinud

Marko Pomerants Foto: Foto: Mattias Tammet, Mattias Tammet

Marko Pomerants (IRL) kommenteeris Martin Helme (EKRE) eilset „poliitanalüüsi“ Eesti Päevalehes, et suuri sõnu teeb Martin Helme kogu aeg, aga see pole tõstnud ei Eesti majanduse kogutoodangut ega andnud sisendit me konservatiivsele migratsioonipoliitikale. Eesti keele kaitsega on sama lugu. Tõsi, keeleuurijatele on Helme ise tänuväärne objekt. Selleks pole muidugi erakonda vaja,“ vastas Pomerants kriitikale, teatas IRL.