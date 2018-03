Põlvamaa vald esitabki riigikantseleile marihuaanasümboliga vapi

Detsembris ja jaanuaris korraldas kahe teise vallaga liitunud Kanepi vald välja konkursi ja rahvahääletuse, et valida ühendvallale uus vapp, lipp ja logo. Rahvahääletusel võitis ülekaalukalt kavand, mis kujutas kanepilehte, äsja kinnitas idee sobivaks ka valla hindamiskomisjon.

Kanepi vallavanem Andrus Seeme kinnitas Delfile, et komisjon on lõpuks otsuse teinud. „Võitjaks osutus kanepilehe kujutisega kavand,” nentis ta. Nüüd peab oma sõna ütlema veel riigikantselei heraldikaosakond ja seejärel heaks kiitma Kanepi vallavolikogu.

Vallavanem nentis, et päris sellisena nagu rahvahääletusel komisjon vapi kavandit siiski ei toetanud – kuigi sümboliks jääb kanepilehe kujutis, soovitab komisjon marihuaanale viitavat sümbolit pisut stiliseerida. „Võtsime ühendust idee autoriga, et tema tööd natuke ümber kujundada,” märkis Seeme.

Haldusreformiga ühinesid Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vald suureks Kanepi vallaks, mis hakkas otsima endale uut sümboolikat. Ühendvalla kavandikonkursile esitati detsembris 23 kavandit, millest valla hindamiskomisjon valis välja seitse, nende hulgas kanepilehe kujutisega töö.

Jaanuaris pani Kanepi vald seitse parimat kavandit välja valla kodulehele ja palus inimestel rahvahääletuse kaudu oma hinnang anda. Vallavanema sõnul osales hääletusel üle 15 000 inimese ja rohkem kui 12 000 neist andsid hääle just marihuaanasümboliga kavandile.

Kuigi rahva seisukoht oli selge ja ühene, teeb otsuse, milline kavand riigikantseleile heakskiitmiseks esitada, siiski valla hindamiskomisjon, mis arvestas ka rahva sooviga.

Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed märkis, et riigikantselei ei pane kätt ette sellele, kui kohalik omavalitsus tahab kasutada sümboolikas kanepilehte. „Kanepitaime on heraldilise sümbolina kasutatud pikka aega. See on puhtalt kohaliku omavalitsuse otsustada, milliseid sümboleid ja ideid nad oma vapile tahavad. Meie vaatame vormistuslikku külge,” nentis sümboolikanõunik.

Lõpliku otsuse, kas marihuaanavihjega sümboolika kasutusele võtta, teeb pärast riigikantselei kooskõlastust Kanepi valla volikogu.