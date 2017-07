Põlva järves vohab kolibakter, vette minek on keelatud

Põlva järves keelati täna ujumine, kuna kahe vees oleva bakteri sisaldus on piirnormist oluliselt suurem.

Terviseametile teadaolevalt tuvastati Põlva linna järves Escherichia coli (E.coli - kolibakteri) ning soole enterokokkide piirnormist suurem sisaldust. "Täna võttis supluskoha valdaja uued proovid ning pani välja ka punased, suplemist keelavad lipud. Ootame lisaanalüüside tulemusi, seni lehvib rannas punane lipp," lisas terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri.

Terviseameti esindaja selgitas, et soole enterokokid ja E. coli on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Enamus nende bakterite vorme on ohutud, isegi kasulikud. "Kuid nende bakterite hulgas võib esineda mikroorganisme, mis võivad põhjustada näiteks seedetrakti haigusi. Kuna soole enterokokid ja E.coli bakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatororganismid vees võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel," märkis Saluri.

Seega mida suurem on nende kahe bakteri sisaldus vees, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla ka nn halbu mikroorganisme. Mikroorganismide arv, mis võib põhjustada infektsiooni või haigust sõltub vastavast mikroorganismist ja selle vormist, kokkupuute kestusest, supleja tundlikkusest ja immuunsüsteemi tugevusest.

Veekogude mikrobioloogilise reostuse allikateks võivad olla nii inimesed kui loomad.