Põlula koolis puhkenud tüli kulminatsioon: üheksast õpetajast kuus andis täna lahkumisavalduse

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas Lääne-Virumaal Vinni vallas asuvast Põlula koolist. Nimelt on sealsed õpetajad hädas kaks aastat tagasi ametisse asunud direktoriga, kes pedagoogide sõnul neid „kanakarjaks” nimetab ja koristajaid „kööbakateks” kutsub.

Põlula kooli pikaaegne muusikaõpetaja Merje Kallip kinnitas, et üheksast kuus Põlula kooli õpetajat andsid täna sisse lahkumisavalduse. „Üks õpetaja vaidlustas oma töökoormuse, nimelt pakuti talle väiksemat kohta kui ta soovinuks,” täpsustas Kallip, sest varasemalt on räägitud seitsme õpetaja lahkumisest.

Naise sõnul ei ole kooli juhtkond õpetajate poole pärast avalduste sisseviimist pöördunud. „Meiega ei ole rohkem sellest räägitud, aga nägin valla juristi majas,” möönis ta.

Vastates küsimusele, kas õpetajad on ka täna Eesti Päevalehes ilmunud loo tõttu aru andma kutsutud, Kallipi hääl murdus. „Jah, direktor kutsus mind isiklikult vaibale, aga ma ei pidanud pingele vastu, kukkusin kokku ja pidin pöörduma traumapunkti,” sõnab naine, kogub end hetke ja lisab: „Arst ütles, et tegu on närvivapustusega.”

Delfi püüdis korduvalt ühendust saada ka Vinni vallavanema Rauno Võrnoga, kuid seni tulutult.