Põlluaas kritiseerib Lauristini: et saaks aga eesti mehi vaimselt murdma ja vägistama hakata, et neid saamatuteks, eluvõõrasteks ja omasooiharateks ära pöörata

"Eesti suurim mure on meie meeste macho-kultuur. See peab muutuma, mehi tuleb kasvatada," ütles Lauristin.

Põlluaas sellega ei nõustunud. "No tule taevas appi, kas tõesti see on Eesti suurim mure!?" kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Esisotsile ei tee vähimatki muret, et viiendik meie rahvast elab vaesuses, tuhandetel lastel on ainus soe söök koolis saadu, enam kui sada tuhat inimest on lahkunud välismaale elamisväärset palka saama, maapiirkonnad tühjenevad, aktsiisimiljonid voolavad Lätisse, eesti keele kasutusala väheneb, meie eluiga ja tervena elatud elu on üks Euroopa Liidu väiksemaid jne," lisas Põlluaas.

"See sotse ei huvita, sellega ei peagi tegelema, need asjad neile muret ei tee. Kõige kurja juur on muidugi valge, keskealine ja normaalses abielus olev normaalne eesti mees. Kuhu see kõlbab! Peamine on, et saaks aga eesti mehi vaimselt murdma ja vägistama hakata, et neid saamatuteks, eluvõõrasteks, sallimatuteks ja kõlblusetuteks vasakääärmuslasteks ning muidugi soovitavalt omasooiharateks ära pöörata, sellisteks, nagu kogu sotside noortekogu on."

"Siis on Marjukese "Eesti suurim mure" murtud ja ka riigikukutajatest padukommunistidest ema-isa Eestit ja normaalsust hävitavale elutööle punkt pandud. Ka toona püüdsid kommunistid inimesi kasvatada ja luua homo soveticust, nüüd püüavad nad sotsideks ümberkehastunult luua jällegi mingit homot, kuid selle termini teise pooleni pole veel jõutud. Kas seda üldse tahetaksegi? Pole ju sotsid enam vaeste ja töörahva, vaid fanaatilised inimvihkajalike libaväärtuste ja igat sorti LGBT+ eest võitlejad," kirjutas Põlluaas.