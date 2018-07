Politseipatrullijuht tulede vilgutamisest kaassõitjatele: ohutult ei ole vaja liigelda politsei pärast, vaid selleks, et elusa ja tervena koju jõuda

Reedel ilmus Pere ja Kodu rubriigis arvamus selle kohta, kuidas politseipatrullist teada andmiseks teedel kaassõitjatele tulede vilgutamise asemel võiks hoopis elusid päästa. Delfi uuris, mida arvab asjast politsei.

Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juht Henry Murumaa ütles Delfile, et tulede vilgutamine politseist märku andmiseks on tõesti aegunud komme, kuid vähemasti ei näe seda enam nii tihti, kui vanasti.

„Eks see üks iganenud komme ole tõesti. Õnneks ei tule seda enam nii palju ette kui kümne või mõnekümne aasta eest. Valdav enamus inimesi teavad hästi, et ohutult ei ole vaja liigelda politsei pärast. Pigem ikka selleks, et elusa ja tervena koju jõuda."

"Kui inimene siiski tahab teisi liiklusjärelevalvet tegevast patrullist teavitada, siis keegi talle kätt ette ei pane. Kuid seda tehes tasub korra mõelda, kas ehk abistate sellega neid, kes teie ja teie lähedaste elusid ohtu seavad," lisas Murumaa.

