Politseinikud aitasid Läänemaal soost välja sinna eksinud neljaliikmelise pere

Välijuht nentis, et kindlasti oli hea, et eksinud andsid endist häirekeskusele kohe teada. "Enne loodusesse minekut tasub selleks valmistuda teadlikult ja arvestada võimalusega, et peate sinna mingil põhjusel kauemaks jääma. Paraku näitab elu, et ka oma tuttavasse kodulähedasse metsatukka võib halbade asjaolude kokkulangemisel ära eksida. Seepärast tasubki eelnevalt hinnata erinevaid aspekte: kas olen riietunud vastavalt ilmaoludele, kas mul on kaasas laetud telefon, kaasas vahendid enda märgatavaks-kuuldavaks tegemiseks ning kas olen planeerinud oma käigu selliselt, et jõuaksin enne pimeda saabumist turvaliselt tagasi koju."

