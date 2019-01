Politseinik ATV-de ja mootorsaanidega kihutajatest: vaid isekas jõmm läheb võõrale maale lõbusõidule

Vigastatutega, aga ka raskemate tagajärgedega õnnetusi juhtub maastikusõidukitega igal hooajal paar-kolm. Üldjuhul on need kõik õnnetused nii-öelda õhe sõiduki osalusel, ehk masina juhil on otsene seos, kuidas ja kui ohutult tema sõiduvahend liigub. Need õnnetused võinuks aga hoopiski kõik olemata olla, kui juhid teaksid ja peaksid lugu seadustest ning oleks roolis enese ja teiste suhtes lugupidavad ja hoolsad. "Viimati juhtus vigastatuga õnnetus möödunud aasta detsembrikuus, kui Valgamaal sõideti mootorsaanidega maastikul ning manööverdamisel sattusid kaks saani üksteisele liiga lähedale nii, et ühe mehe jalg sai tõsiselt viga ning ta vajas haiglaravi," märkis Karu.

Kihutatakse läbi hoovide ja isegi raudteel

ATV-de ja mootorsaanidega ongi iga talve saabudes kaks peamist muret: esiteks nendega sõidetakse võõrastel maadel ja keelatud kohtades ning põhjustatakse seeläbi maaomanikele suurt kahju. Teisalt on murekohaks juhtide poolne ohutusnõuete rikkumine ja kohustustele ning seadustele vilistamine, mis on aga soodne pinnas rasketele õnnetustele. "Nii nagu nõuab liikluses osalemine mootorsõidukijuhtidelt tähelepanu, kainet pead, juhtimisõigust ja liiklusseadusest kinnipidamist, peab samadest kriteeriumitest lähtuma ka maastikusõiduki juht, sest hooletusel ja uljusel võivad olla traagilised tagajärjed," ütles Karu.

"Kuigi maastikusõidukite temaatika tõusetub igal lumisel talvel, ei ole nende juhid enesele siiani lõpuni selgeks teinud või sootuks ei huvitu sellest, kus ja kuidas tohib maastikusõidukitel liikuda," sõnas Karu. Igal talvel jõuab politseini teateid "ratsanikest", kes mootorsaanide ja ATV-dega maaomaniku loata võõrast pinnast kündma asuvad. Enim kaebusi kipubki olema nende lõbusõitjate kohta, kes maaomaniku luba küsimata üle põldude tuiskavad ning seeläbi maaomanikele kahju tekitavad. Ei arvestata seejuures, et põllumehed on külvanud maha talivilja, millest saaniga üle sõites suurt saaki enam loota pole. Ka on sõidetud nahaalselt läbi eramajade hoovidest ning isegi raudteerööbaste vahel. Raudteeliiklus on mõeldud rongidele, mistõttu on igasugune kõrvaline toimetamine seal jalgsi või ratastel selge ohu allikaks. Varaline kahju nii ühel kui teisel juhul on suur. Suurem kui mõne sõiduks kasutatud saani või ATV enda väärtuski.

"Kui autosõidul on kõigile ühtmoodi mõistetav, et piki võõrast põldu masinaga sõitu ei lähe, siis miks lubatakse endale erandeid huligaanitsemiseks mootorsaani roolis või ATV-l? Vaid isekas jõmm läheb maastikusõidukiga võõrale maale lõbusõidule," ütles Karu. "Mõistlik inimene teeb enne endale selgeks, kas ja kus on sõiduvahendi kasutamine lubatud. Sealjuures teeb kindlaks maavaldaja, küsib temaltki luba, kus saaks kahju tekitamata oma sõidusoovi rahuldada."

Politseile teadaolevalt on põllumehed selles küsimuses üsna vastutulelikud ning varmad viisakalt küsivale saanijuhile paljastama, millisel põllul parasjagu ükski vili ei talvitu ja kus on ohutu talvemõnusid turvaliselt nautida. Seda kõike lootuses, et siis jäävad ootamatud ja valusad üllatused talivilja põldudel sootuks olemata.

Huligaanidset tuleb kindlasti politseile teatada

Maaomanikud, kelle maa peal juhid oma sõiduvahendid katsetavad ja talvemõnusid naudivad ja kes selleks luba pole andnud, peaks sellise tegevuse tõkestamiseks kindlasti teatama politseisse. "Kogemus näitab, et kui taolistest juhtumitest politseile aegsasti teada ei anta, võib saanijuhtide seadusetuse tunne ja isevaldne sõit teiste eramaadel hoogu juurde saada," nentis Karu.

Selleks, et seadusele vilistavad saanijuhid vastutusele võtta saaks, tuleb eramaal sõitvast, varalist kahju või muid ebamugavusi tekitavast saanist politseile võimalikult kiiresti teada anda. Kiiresti reageerides on võimalik rikkujad tabada juba kohapeal. "Nii õnnestus paar nädalavahetust tagasi keskkonnainspektsiooni ametnike, kohalike inimeste ja politseinike koostöös tabada Tartumaal kolm ATV juhti, kes ei pidanud paljuks rallida looduskaitsealal ja võõrastel põldudel. Need mehed sai kinni peetud ning vastutusele võetud," kinnitas Karu. Samamoodi saadi möödunud hooajal Põlvamaal Köstrimäe külas kätte üks hoolimatu Audi juht, kes oma maasturiga kodukandi põldudel rammis. Kahju tekitaja ja kahju saaja viidi politseinike abil kokku ning edasi selgitasid nad omavahel, kui suur kahju oli põllumehele tekitatud ning kuidas see korvatud saab.