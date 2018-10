POLITSEIMARATONI TOP 10 | Politseile kutsutakse politsei, linnas haiseb, naaber kaevas kraavi - uskumatud väljakutsed mida 112-le tehti

10. Teade Tallinnast ühe automüügi ettevõtte juurest, kus helistaja sõnul ületavad pidevalt kiirust sõidukijuhid, kes proovisõiduks võetud autot testivad. Helistaja muretseb, et piirkonnas liigub palju jalakäijad ja koolilapsi, mistõttu selline käitumine on väga ohtlik.

9. Helistas Viljandi vallast mees ja andis teada, et suitsetab hetkel kanepit ning ühtlasi omab kolme kanepitaime. Politseinikud tema elukohast kanepitaimi ei leidnud, küll aga oli mees alkoholijoobes ja kiirtest näitas tal ka võimalikku kanepijoovet. Politseinikud viisid mehe ekspertiisi.

8. Mees pani Toila vallas garaažis muusika nii valjult mängima, et terve küla kuuleb

7. Lasnamäelt helistas vanainimene, kelle sõnul lukustasid sugulased ta korterisse. Memm nutab ja on paanikas

6. Helistaja märkas, et Nõmmel kaevati garaažide esist. Teataja kahtlustab, et sinna on midagi maetud. Selgus, et naaber oli paigaldanud elektrikaablit.

5. Tallinnas Mustamäel pargib kortermaja juures auto, milles juba teist päeva istub üks meesterahvas. Eile oli ka autost väljas käinud, aga täna mitte. Teataja arvates on see kahtlane ja palub politseil kontrollida_

4. Narva kaubanduskeskusest teatati, et kaks poissi panid kaubanduskeskuse reklaamitablool mängima pornofilmi.

3. Teataja Tallinnast on mures ühe bussis viibiva kaassõitja pärast, kuna ta on õhukeselt riides. Kõne ajal selgus, et kaassõitja on liikumas haiglast koju. Teataja tunneb muret, ega kaassõitja ei ole kuskilt jooksu pannud. Patrull tegeleb sellega