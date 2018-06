Politseijuht Valdo Põder: roolis telefoni näppimisest on saanud epideemia

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder nentis, et roolis telefoni näppimine ja telefoniga seda kõrva ääres hoides rääkimine on muutunud lausa epideemiaks.

Reede hommikul oli Põder ise Tallinnas Tammsaare teel tunnistajaks, kuidas autojuhid roolis telefoni käes hoidsid, ehkki see ei ole lubatud.

„Ummik aeglaselt liikus ja kui ma sattusin mõne autoga kõrvuti, kus inimene telefoniga rääkis või näppis telefoni, siis lasingi signaali, näitasin käega nii-öelda telefonimärki ja ütlesin, et see ei ole okei tegevus,” rääkis Põder Delile. „Üks raputas pead, teine lõi käega, et mida sa ikka plätrad seal, et teen mis tahan,” lisas ta. Ent siis, kui Põder näitas oma politsei töötõendit, lõpetati kõne või pandi telefon kiiresti käest ära, vabandati ja saadi justnagu aru, et nii teha pole lubatud.

Nii-öelda telefoninäppijaid püüab politsei Põderi sõnul tavalise järelevalve käigus. „Neid kas pildistatakse või filmitakse ja siis menetletakse,” sõnas ta. Kuna karistus on üsna leebe, siis inimesed ilmselt ei tunneta riski.

Põder avaldas lootust, et rahva teadlikkus tõuseb sarnaselt turvavöö kasutamise olulisusega. „Ehk viie aasta pärast oleme üle saanud sellest tegevusest, mis muret valmistab,” ütles Põder.