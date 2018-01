Politseid pole edaspidi kooli kutsuda vajagi: õpetajad võivad lastelt ise alkoholi ja külmrelvad ära võtta

Haridus- ja teadusministeerium saatis kooskõlastamisele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise, mis lubab edaspidi koolis keelatud, ohtlikud või kooli vara rikkumist võimaldavad esemed juba ennetavalt ja ilma politseita õpilastelt hoiule võtta.

Koolis keelatud esemed ja ained on näiteks tubakatooted, alkohol ja tuli- või külmrelvad. Nende õpilaselt äravõtmisel tuli seni kasutada politsei abi. Edaspidi antakse võimalus koolil see need esemed või ained õpilaselt ise ära võtta juba enne politsei saabumist.

Õpilast ennast või kaasõpilasi ohustavad esemed ja ained on näiteks söövitava toimega ained, pürotehnilised seadeldised, harpuunid, puhkpüssid, ragulkad, kadad, kaablid, juhtmed, teraskuulid, heiteterad, elektrikondensaatorid, puust ja muust materjalist valmistatud nuiad, mõõgad, löömiseks mõeldud esemed ja pipragaas.

Vara rikkumiseks või hävitamiseks kohandatud esemed ja ained võivad olla lõhutud klaas, žiletiterad, rauast või materjalist lõikamiseks kohandatud esemed.

Varem oli ohtlike või vara rikkumiseks kohandatud esemete ja ainete õpilaselt äravõtmise eelduseks asjaolu, et õpilane neid esemeid või aineid kooli kodukorda eiravalt kasutab. Uue korra kohaselt võib need õpilaselt ära võtta ka siis, kui õpilane neid kaasas kannab.

Loe veel

Kool saab edaspidi ka õiguse vaatlemise ja kompamise teel õpilane ja temaga kaasas olevad esemed, nagu üleriided, pinal, kott, taskud või tema kasutuses olevad esemed , nagu lauasahtel või lukustatav kapp läbi vaadata, veendumaks, et õpilase valduses ei ole keelatud ja ohtlikke esemeid või aineid.

"Antud seaduseelnõu ei tulene otseselt ühestki konkreetsest juhtumist, vaid on juba pikemalt ettevalmistatud eelnõu, millega antakse õpetajatele ja laiemalt haridusasutustele laiem õigus tagada koolides turvaline keskkond ja tööõhkkond," ütles Eesti Haridustöötajate Liidu juht Reemo Voltri Delfile.

"Neid juhtumeid ei ole küll väga palju, mil on vaja õpilaselt ohtlikke või keelatud esemeid ära võtta, kuid neid siiski on ja praeguse seadusandluse juures on see väga komplitseeritud," lisas ta.

"Me samas soovime ju ühiskonnana, et meie õpilased ja õpetajad saaksid päeval olla turvalises keskkonnas ning õpilased õppida ja õpetajad oma tööd teha normaalsetes töötingimustes," rääkis Voltri.

"Olen veendunud, et kui koolil tekib lisaõigusid vasatvate esmete ära võtmiseks, siis vähenb ka vastavate esemete kaasa võtmine, mis ongi ju eesmärk," sõnas Voltri

Seadus on kavandatud jõustuma uuest õppeaastast ehk selle aasta 1. septembrist.