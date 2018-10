POLITSEIBLOGI | Narkojoobes kodanik ametniku vastuvõtul? Märatsev hooldekodu elanik? Politsei väljakutsed on täna kõigile näha

Politseiteated otse facebookist

LIIKLUSÕNNETUS: 13.30 Rakveres sõideti otsa naisele, kes sai õnnetuse tagajärjel vigastada.

KADUNUD INIMENE: 13.23 helistaja ütleb, et on Tallinnas Lasnamäel ära eksinud. Asjaolude kontrollimisel selgub, et inimene on oma kodus ja politsei abi ei vaja.

KONFLIKT: 13.22 teatas mees Kiviõlist, et tema korterisse tulid tuttavad mees ja naine, kes tarvitavad seal alkoholi, keelduvad lahkumast ja meest ennast korterisse ei lase.

ABI OSUTAMINE: 13.18 paluti politseid appi Rõuge valda, et aidata selgitada majapõlengu asjaolusid.

AVALIK KORD: 13.18 Narvas lõhuvad lapsed mahajäetud hoone aknaklaase.

KONFLIKT: 13.14 naisterahvas Võrust teatab, et tal oli sõnaline konflikt kahe mehega, kellega üheskoos alkoholi tarvitati ja kes hoolimata tõsiasjast, et naine mehi ei tunne, siiski ebatsensuurseid sõnu endale lubasid.

LIIKLUS: 13.12 helistaja oli Tallinnas Õismäe teel parkinud kortermaja juurde oma auto. 10 minutit hiljem naastes avastas autol kriime ja muid kahjustusi, mis võivad pärineda kõrvale parkinud sõidukilt. Palub kohale politseid.

JOOBES JUHT: 13.07 teade kahtlase sõidustiiliga raskeveokist Tallinn – Narva maanteel.

KONFLIKT: 13.01 Kohtla-Järvel palub üks mees politseil kontrollida oma naise sõbranna korterit, kuna arvab, et sõbranna ei lase naisel korterist lahkuda.

LIIKLUS: 12.57 teade Tallinnas Järvevana teelt, kus sõidab lahtise koormaga prügiauto ning teele kukub prahti, mis takistab liiklust.

LIIKLUSÕNNETUS: 12.52 Tallinnas Komeedi tänaval sai jalakäija autolt löögi ja tunneb käes valu. Kiirabi kontrollis ta üle ja lubas koju.

VARGUS: 12.48 teatati politseile, et Narvas varastati öö jooksul maja juurest lukustamata jalgratas ning ratta omanik ei tunne end oma majas enam turvaliselt.

LIIKLUSÕNNETUS: 12.40 Põhja-Tallinnas liiklusõnnetus bussi ja sõiduauto vahel. Üks reisija olevat bussis kukkunud, aga abi ei soovinud ja lahkus. Bussijuht palub kohale politseid.

JOOBES JUHT: 12.38 anti teada, et Sämi – Sonda – Kiviõli maanteel võib liikuda joobes juht, kuna sõidustiil on väga ebastabiilne.

LIIKLUS: 12.37 Tallinna kesklinnas Tartu maanteel sõidab auto, mille kapott on avatud. Helistaja proovis liikluses sellest autojuhile märku anda, aga ei õnnestunud ja palub politseil sõidukijuhiga ühendust võtta.

INFO: 12.36 Tallinnas Mustamäel pargib kortermaja juures auto, milles juba teist päeva istub üks meesterahvas. Eile oli ka autost väljas käinud, aga täna mitte. Teataja arvates on see kahtlane ja palub politseil kontrollida.

LIIKLUSÕNNETUS: 12.36 sai Pärsti vallas jalgrattur löögi kaubikult. Naise vigastused ja juhtunu asjaolud on selgitamisel.

LIIKLUS: 12.33 Saue vallas on kodukitsed sõiduteel ja ohustavad liiklust. Helistaja sõnul on tegemist korduva probleemiga.

JOOBES INIMENE/VARGUS: 12.33 teatati, et Antsla vallas tungis joobes mees võõrasse keldrisse ja võis sealt ka midagi varastada.

LIIKLUS: 12.25 teade Harjumaalt Laitsest, et autod sõidavad maanteel vastassuunavööndis.

KONFLIKT: 12.22 Tallinnas Haabersti kortermajas viskab naisterahvas musta vett naabri aknale.

JUHTUM LOOMAGA: 12.20 anti teada, et Elva vallas on lahti pääsenud koerad, kes murdsid teataja kanu ja parte.

AVALIK KORD: 12.17 teatati, et Pärnus loobivad kaks alaealist tüdrukut kaubanduskeskuse katuselt tühje pudeleid alla ning filmivad seda.

VÕLTSITUD RAHA: 12.16 soovitakse Tallinnas politseile üle anda võltsimiskahtlusega 5-eurost kupüüri.

JOOBES INIMENE: 12.14 teade, et Tallinnas Õismäe teel lebab tänaval joobes naisterahvas. Patrull toimetas naise kainestusmajja

NARKOJOOBES INIMENE: 12.14 Rakveres soovib kohaliku omavalitsuse esindaja kohale politseid, kuna vastuvõtul viibiv inimene võib olla tarvitanud narkootikume.

JOOBES JUHT: 12.12 teade joobekahtlusega autojuhist Tallinnas Toompuiesteel.

INFO: 12:12 Ettevõtte esindaja annab teada, et tänase päeva jooksul hakatakse Järva vallas hävitama tehnikat, mistõttu võib olla kosta paugutamist ning esineda suitsu

KONFLIKT: 12.09 Tallinnas väidab hotelli klient, et jättis valvelauda sõbra jaoks ümbriku suure rahasummaga, kuid kui sõber selle kätte sai, oli ümbrikus ainult osa rahast. Teataja pöördub politseijaoskonda.

LIIKLUSÕNNETUS: 12:07 liiklusõnnetus Tallinnas Linnu teel. Inimesed vigastada ei saanud, kuid üks osapool palub sündmuskohale politseid.

KONFLIKT: 12.05 Hooldekodus muutus klient agressiivseks ja ei allu hooldekodu töötajate korraldustele.

VARGUS: 12.04 Tallinnas Paldiski maanteel on turvatöötajad kaupluses kinni pidanud naisterahva, kes varastas kosmeetikatooteid.

INFO: 11.59 Tallinnas Lasnamäel kortermaja elanik teatab, et ülemise korruse naabri tõttu on korteris veeuputus. Väidetavalt tegemist korduva probleemiga ja teataja pöördub piirkonnapolitseiniku poole.

AVALIK KORD: 11.56 Järva vallas parklas joob 5-liikmeline seltskond alkoholi.

JOOBES INIMENE: 11.55 tungis Kastre vallas tugevas joobes inimene võõrasse majja ning ei suuda sealt ise ära minna.

JOOBES JUHT: 11.50 Tallinnas Lasnamäel olevat bussipeatuse juures kaks meest ennast süstinud ja istunud seejärel autosse ning sõitnud ära.

VARGUS: 11.46 andis Tartus naisterahvas teada, et tema ühiselamutoast kaovad ära asjad, muuhulgas kadus eile ära rahakott koos ID-kaardiga.

KONFLIKT: 11.43 Tallinnas Kristiine linnaosas tankis mees oma auto ära, kuid ei soovi maksta, kuna raha pole. Mees soovib teha kokkulepet, et tasuda kütuse eest hiljem. Viis minutit hiljem info, et mees leidis rahakoti üles ja probleem on lahendatud.

LÄHISUHTEVÄGIVALD: 11.36 üritab Kohtla-Järvel poeg oma ema kodust välja visata, karjub ja on agressiivne. Teataja sõnul on probleem korduv.

KONFLIKT: 11.35 ei saanud Narvas isa oma last lasteaiast kätte, kuigi hooldusõiguse järgi oli tema kord lapsega aega veeta. Teataja kahjustas lapsele järele tulnud vanaema sõiduautot ning käitub agressiivselt.

LIIKLUS: 11.34 liikus Kuressaare – Veere teelõigul sõiduauto, mis kaldus vastassuunavööndisse ja vingerdas teel.

VÄGIVALD: 11.33 teatas Kohtla-Järvel laps, et klassikaaslane sülitas tema ja kaaslaste peale ning lõi ühte ja kägistas teist. Teataja sõnul on seda varemgi juhtunud.

LIIKLUS: 11.32 sõitis Tartus inimene ekslikult mitu tundi tagasi eraparklasse sisse läbi avatud ukse. Maja valdaja lubas tulla ta välja lasta, kuid ei vasta enam telefonile. Teatajaga on kaasas ka väike laps.

JOOBES INIMENE: 11.29 Lasnamäel tuli joobes mees mopeediga autoteenindusse ning ei soovi lahkuda. Mees helistas politseisse ja ütles, et ta pole sõitnud mopeediga ja mopeed pole isegi töökorras.

INFO: 11.19 Kohtla-Järvel andis poeg teada, et ema sõnul politsei otsib poega, kes viibib aga hetkel sõbra juures.

KADUNUD INIMENE: 11.17 helistas Mustvee vallas meesterahvas, kelle sõnul on tema pereliige kuu aega kadunud olnud. Teataja sõnul töötas inimene välisriigis, kuid on sisse kirjutatud Mustvee valda. Pole temast kuulnud kuu aega.

KAKLUS: 11.11 tuli Narvas teade, et eelmisel õhtul oli baaris toimunud kaklus ning kannatanu pöördus täna traumapunkti esmaabi saamiseks.

TEISALDAMINE: 11.09 Valga vallas teisaldati sõiduauto tasulisse parklasse.

VARGUS: 11.04 peeti Tallinna kesklinna kaupluses kinni mees, kes varastas hambapastat.

JOOBES INIMESED: 10.54 Põhja-Tallinnast andis murelik ema teada, et tema 13-aastane tütar on kambas, kus tarvitatakse alkoholi.

ASJA KAHJUSTAMINE: 10.52 Põhja-Tallinna korteris on sissemurdmise ja lõhkumise jäljed, kahjustatud on üks aken, ära viidud pole midagi. Ema kahtlustab lapse sõpruskonnast kedagi.

JOOBES INIMENE: 10.49 lahkus Pärnus oma kodust joobes olekus täiskasvanud poeg, kes võib liikluses olla ohtlik ja kukkuda. Teataja sõnul ei ole tegemist agressiivse inimesega.

JOOBES INIMENE: 10.47 lamab Kambja vallas joobes naine maas. Helistaja sõnul naisterahval vigastusi ei ole.

LIIKLUSÕNNETUS: 10.42 jooksis Iisaku-Avinurme teel liikuvale autole ette põder. Auto sai kahjustada, kuid inimesega on õnneks kõik korras.

KELMUS: 10.40 laekus Mulgi vallas teataja e-postile kahtlane õngitsuskirja sarnane teade.

NFO: 10.36 Helistaja Kuusalu vallast pole poolteist kuud tööl käinud, tööleping on lõpetatud, kuid palk on siiani maksmata. Tööandja poolt on aga nüüd uued nõudmised ja ähvardab. Helistaja lubas pöörduda töövaidluskomisjoni.

JOOBES INIMENE: 10.30 Tallinna kesklinnas lamab maas joobes mees.

VARGUS: 10.29 Harjumaal keeldus autojuht tankimise eest maksmast, kuna maksesüsteem ei tundnud kaarti ära ning sõitis minema.

PARKIMINE: 10.28 annab inimene Tartus teada, et on oma hoovi kinni pargitud ning ei saa tööle minna. Võõras auto seisab värava ees.

VARGUS: 10.25 helistas Peipsiääre vallas meesterahvas, kelle autoga sõitis pereliige luba küsimata minema.

LÕHKUMINE: 10.16 Türi vallas avastas meesterahvas, et tema garaažiboksi on püütud sisse murda, edutult. Üks lukk on lõhutud, teine terve.

MÜRGISTUS: 10.14 Jõgeva maakonnas võttis nooruk hommikul hulganisti tablette. Abi saada ei soovinud, vaid jooksis minema lubadusega tuttava juurde sõita.

INFO: 10.12 Lasnamäelt helistas vanainimene, kelle sõnul lukustasid sugulased ta korterisse. Memm nutab ja on paanikas.

LIIKLUSÕNNETUS: 10.06 Tallinna ringteel juhtus liiklusõnnetus rekka ja sõiduauto vahel, mõlemad on ratastel ja inimesed on terved.

https://www.facebook.com/politseijapiirivalveamet/posts/1987863677927220

LIIKLUSÕNNETUS: 9.58 Tallinna kesklinnast andis inimene teada, et eile kriimustati tema autot ning süüdlane sõitis minema.

JOOBES INIMENE: 9.50 Tallinnas Mustamäel on joobes agressiivne mees.

VARGUS: 9.50 anti Tallinnas teada, et öö jooksul on ehitusobjektilt varastatud tellingud.

AVALIK KORD: 9.44 Keila linna kortermajast anti teada, et naabrid öösiti kolistavad ja trambivad ning ei lase magada.

LIIKLUS: 9.44 Maaritsa-Otepää teelõigul on tee peale kukkunud puu, mõlemad sõidusuunad on kinni.

LIIKLUSÕNNETUS: 9.43 toimus Pärnus kokkupõrge kahe sõiduauto vahel, osalised vaidlevad toimunu üle.

JOOBES INIMENE: 9.42 Narvas on joobes naisterahvas, kes karjub ja on endast väljas.

LIIKLUSÕNNETUS: 9.36 sõitis auto Paides vastu katlamaja soojustoru, mis sai vigastada.

ASJA KAHJUSTAMINE: 9.32 Tallinna Kristiine linnaosast andis inimene teada, et tema autol on üks rehv läbi torgatud.

LIIKLUSÕNNETUS: 9.22 Tallinnas Kristiine linnaosast andis inimene teada, et tema autole sõideti eile sisse ning süüdlane sõitis minema.

LIIKLUS: 9.17 Jõhvi-Valga teelõigul sõidab auto ohtliku kiirusega Tartu suunas

https://www.facebook.com/politseijapiirivalveamet/posts/1987827191264202

LIIKLUSÕNNETUS: 9.12 Põhja-Tallinnas andis autojuht teada, et tema auto on kriibitud. #FBmaraton

JOOBES JUHT: 9.08 Tallinnas Mustamäel andis inimene teada, et tagurdades sõitis teisele autole sisse. Kui hakkas oma andmeid andma, tundis teise auto juhi juures alkoholi lõhna. Politsei selgitas välja, et juht oli joobes.

JOOBES INIMESED: 9.04 Harjumaal asuvas hostelist ei soovi inimesed lahkuda, on tugevas joobes ja agressiivsed.

PARKIMINE: 9.03 Põhja-Tallinnas pargib auto parkla väljasõidu ees nii, et keegi teine ei saa parklast välja sõita

ASJA KAHJUSTAMINE: 8.50 anti Tallinnast Kristiine linnaosast teada, et haljasalal parkimiskeelualal parkinud autodel on noaga kõik rehvid läbi lõigatud.

JOOBES INIMENE: 8.28 Tallinnas Kristiine linnaosas on joobes mees rohu peal pikali maas.