POLITSEIBLOGI | Murul magav purjus mees? Läbilõigatud rehvid? Politsei väljakutsed on täna kõigile näha

JOOBES INIMENE: 10.30 Tallinna kesklinnas lamab maas joobes mees.

VARGUS: 10.29 Harjumaal keeldus autojuht tankimise eest maksmast, kuna maksesüsteem ei tundnud kaarti ära ning sõitis minema.

PARKIMINE: 10.28 annab inimene Tartus teada, et on oma hoovi kinni pargitud ning ei saa tööle minna. Võõras auto seisab värava ees.

VARGUS: 10.25 helistas Peipsiääre vallas meesterahvas, kelle autoga sõitis pereliige luba küsimata minema.

LÕHKUMINE: 10.16 Türi vallas avastas meesterahvas, et tema garaažiboksi on püütud sisse murda, edutult. Üks lukk on lõhutud, teine terve.

MÜRGISTUS: 10.14 Jõgeva maakonnas võttis nooruk hommikul hulganisti tablette. Abi saada ei soovinud, vaid jooksis minema lubadusega tuttava juurde sõita.

INFO: 10.12 Lasnamäelt helistas vanainimene, kelle sõnul lukustasid sugulased ta korterisse. Memm nutab ja on paanikas.

LIIKLUSÕNNETUS: 10.06 Tallinna ringteel juhtus liiklusõnnetus rekka ja sõiduauto vahel, mõlemad on ratastel ja inimesed on terved.

LIIKLUSÕNNETUS: 9.58 Tallinna kesklinnast andis inimene teada, et eile kriimustati tema autot ning süüdlane sõitis minema.

JOOBES INIMENE: 9.50 Tallinnas Mustamäel on joobes agressiivne mees.

VARGUS: 9.50 anti Tallinnas teada, et öö jooksul on ehitusobjektilt varastatud tellingud.

AVALIK KORD: 9.44 Keila linna kortermajast anti teada, et naabrid öösiti kolistavad ja trambivad ning ei lase magada.

LIIKLUS: 9.44 Maaritsa-Otepää teelõigul on tee peale kukkunud puu, mõlemad sõidusuunad on kinni.

LIIKLUSÕNNETUS: 9.43 toimus Pärnus kokkupõrge kahe sõiduauto vahel, osalised vaidlevad toimunu üle.

JOOBES INIMENE: 9.42 Narvas on joobes naisterahvas, kes karjub ja on endast väljas.

LIIKLUSÕNNETUS: 9.36 sõitis auto Paides vastu katlamaja soojustoru, mis sai vigastada.

ASJA KAHJUSTAMINE: 9.32 Tallinna Kristiine linnaosast andis inimene teada, et tema autol on üks rehv läbi torgatud.

LIIKLUSÕNNETUS: 9.22 Tallinnas Kristiine linnaosast andis inimene teada, et tema autole sõideti eile sisse ning süüdlane sõitis minema.

LIIKLUS: 9.17 Jõhvi-Valga teelõigul sõidab auto ohtliku kiirusega Tartu suunas

LIIKLUSÕNNETUS: 9.12 Põhja-Tallinnas andis autojuht teada, et tema auto on kriibitud.

JOOBES JUHT: 9.08 Tallinnas Mustamäel andis inimene teada, et tagurdades sõitis teisele autole sisse. Kui hakkas oma andmeid andma, tundis teise auto juhi juures alkoholi lõhna. Politsei selgitas välja, et juht oli joobes.

JOOBES INIMESED: 9.04 Harjumaal asuvas hostelist ei soovi inimesed lahkuda, on tugevas joobes ja agressiivsed.

PARKIMINE: 9.03 Põhja-Tallinnas pargib auto parkla väljasõidu ees nii, et keegi teine ei saa parklast välja sõita

ASJA KAHJUSTAMINE: 8.50 anti Tallinnast Kristiine linnaosast teada, et haljasalal parkimiskeelualal parkinud autodel on noaga kõik rehvid läbi lõigatud.

JOOBES INIMENE: 8.28 Tallinnas Kristiine linnaosas on joobes mees rohu peal pikali maas.