Politsei uurib, kuidas Aabi vale ametinimetus dokumentidesse jõudis

Riigihalduse minister Jaak Aabi töökoht märgiti politsei väärteootsuses valesti. Politsei- ja piirivalveamet (PPA) uurib, kuidas segadus tekkis.

Aab jäi 11. märtsil vahele jääknähtudega sõitmisega. Selle tõttu esitas ta ka tagasiastumisavalduse. Küll aga tekkis segadus tema ametinimetusega.

Aprillis tehtud väärteootsuses oli Aabi ametinimetuseks märgitud "riigikogu ametnik". Aab kinnitas, et tema ütles patrullile, et ta on riigihalduse minister ja vabariigi valitsuse liige. Politsei tunnistas eile, et Aab rääkis tõtt ning ütles tõesti patrullile, et ta on minister.

Politsei uurib praegu seda, kuidas juhtus, et väärteootsuse vormistamisel märgiti inimese töökohaks midagi muud kui see, mida ta patrullile ütles ja mis oli protokollis.

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et õiguskomisjonil pole praegu kavatsust antud teemal mingit uurimist algatada, vaid politseil ja Aabil lastakse oma selgitused anda.

Õiguskomisjoni aseesimees Uno Kaskpeit ei osanud öelda, kas õiguskomisjon peaks seda uurima ja kas see oleks üldse õiguskomisjoni asi sellist uurimist läbi viia. Ta leidis, et edasist käitumist peaks Karilaiuga arutama.