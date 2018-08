Politsei: UEFA karikamängu ajal olid fännid väga viisakad

Mingisuguseid suuri vahejuhtumeid ega korrarikkumisi ei esinenud. Fännid olid lõbusad ja käitusid igati viisakalt.

"Ausalt öeldes arvestades võistelnud klubide fännide käitumise ajalugu, ei kartnudki me halba. Kahe klubi fännide omavaheline läbisaamine hea ja nende vahel on vastastikune austus. Eelkõige olid siin perekondadega soliidsemad fännid ja meeskondade sponsorkülalisi oli palju. Real Madridi toetajaid oli nii vähe, et nad ei saanud isegi tänavaparaadi kokku. Kui Atletico fännide paraadi oli linna peal näha siis Reali fännid tulid üsna vaikselt staadionile kohale," ütles Põder täna Delfile.

Politsei õnnestus tabada seitse isikut, kes tegelesid võltsitud fännisallide müügiga. "Kätte õnnestus saada 700 võltsitud fännisalli. Teisi võltsinguid ei müüdud. Panime menetluse püsti ja need käivad praegu," ütles Põder. Staadionile olid sattunud ka võltsitud piletitega kümmekond inimest, kes aga turvafirma kontrollist staadionile sisse ei pääsenud.

Tänavatel jõid fänni küll õlut, aga kuna see käib jalgpalli fännikultuuri juurde, ei näe politsei mõtet sellesse sekkuda, kui avalikku korda muul viisil ei rikuta.

"Ei ole mõtet panna kuskile kinni 1500 Atletico fänni, kes kõik õlut jõid. Kui õllejoomisega sel hetkel muid korrarikkumisi ei kaasne, siis lepime sellega ja ei näe selles probleemi. Me ei suuda iga õllejoojaga nagunii tegelema hakata. Politsei sekkub siis kui sellega kaasneb muid probleeme- hakatakse kaklema, urineerima või rikutakse avalikku korda," seletas Põder.

Vabaduse väljaku ametlikul fännialal müüdi samuti koha peal ametlikult õlut, mille joomises ei ole vähemalt politsei silmis midagi halba. Ühe ainsa fänni pidi politsei toimetama kainestusmajja kainenema, kust ta hommikul vabastati.