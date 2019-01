Politsei tuvastas eile seoses valimisreklaamiga kaks rikkumist

"Kristiine keskuse juures ei olnud ekraanil kuvatav välireklaam õigeaegselt välja lülitatud, mida aga peagi tehti. Toompeal palus politsei kandidaadil eemaldada oma sõidukilt valimisüleskutse," tõi Luige välja.

"Politsei eesmärk on ennekõike, et rikkumine lõpetataks ning väärteomenetlust kummalgi juhul ei alustatud. Lisaks kontrolliti Vilmsi tänavale pargitud haagist, mida aga politsei hinnangul ei saa käsitleda poliitilise välireklaamina, kuna kandidaadi kasutuses oleval sõidukil on nime, foto ja logo kasutamine lubatud, kui sellele ei ole lisatud kandidaadi numbrit ega üleskutset tema poolt hääletada," jätkas ta.

Uurides politseilt, kas ametkonna töökoormus agitatsioonikeelu perioodil kasvab, kiitis Luige poliitikuid. "Varasematest valimistest tunduvalt rohkem on erakonnad ja kandidaadid kasutanud võimalust küsida politseilt eelnevalt hinnangut, kas nende plaanitav reklaam on käsitletav poliitilise välireklaamina. Viimaste nädalate jooksul on politseile laekunud enam kui 30 sellist päringut, mis on väga tervitatav," tõi ta välja.

Politsei on koostanud juhise, mille järgi saavad nii kandideerijad kui ka kodanikud häid näpunäiteid, mida pidada keelatud valimisreklaamiks ja mida mitte.