Politsei toob 24 tunni vältel häirekeskuse teated Facebookis rahva ette

Politse- ja piirivalveamet paneb reedel kirja kõik 24 tunni vältel numbrile 112 tulnud väljekutsed oma Facebooki lehele, et kajastada korrakaitsjate tööd ning väljakutsete mitmekülgsust.

Kokkuvõtted laekunud kõnedest avaldatakse tunnise viivitusega ning suure üldistusastmega, et tagada teatajate anonüümsus ning mitte kahjustada võimalikke menetlusi.

Väljakutsetele lisaks tutvustakse Facebookis 24 politsei- ja piirivalveameti töötajat.

Lõuna prefektuuri kriminalist Alari Spaal ütles oma portreeloos, et kriminalisti töö on nagu Rubiku kuubik. „Iga päev on ees uus tahk ja uued juhtumid. Töövõtted ja põhimõtted ei muutu, aga asitõendid, sündmuskoht ja inimesed teevad iga juhtumi eriliseks. Kuigi minu töö pakub mulle alati midagi uut ja põnevat, on kõige parem päev tegelikult ikka selline, kui ei juhtu ühtegi õnnetust ega panda toime ühtegi kuritegu," tõdes Spaal.

Kõikidel eelnevatel Facebooki maratonidel kaasa löönud veebikonstaabli Maarja Punaku sõnul on maratoni jooksul võimalik kõigil huvilistel heita pilk politsei argipäeva ning lisaks saada tuttavaks inimestega, kes on võtnud Eesti siseturvalisuse oma südameasjaks.

Loe veel

„Üks peamisi põhjusi, miks mulle meeldib minu töö ning mille üle tunnen uhkust, on minu kolleegid ja mul on hea meel, et selle maratoni ajal saavad oma loo rääkida inimesed, kes kipuvad tihti jääma argimelu varju," ütles veebikonstaabel Maarja Punak.

Hädaabinumbrile 112 laekub ööpäeva jooksul umbes 2800 telefonikõnet, millest politseinike reageerimist vajab ligi 400. Eelmine politsei Facebooki väljakutsete maraton oli aasta tagasi 4. märtsil. 24 tunni jooksul tegi kommunikatsioonibüroo PPA Facebooki lehele 650 sissekannet politseile laekunud kõnedest. Väljakutsete sisu põhjal koostatud graafilises sõnapilves joonistus selgelt välja lausejupp „joobes mees Tallinnas".

Delfi teeb päeva jooksul kokkuvõtteid kõige eredamatest väljakutsetes.