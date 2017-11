Politsei teenistuskoer Nacho leidis metsatukast alajahtunud noore tüdruku, kelle elu oli ohus

Teisipäeva õhtul kella 21.30 paiku sai politsei äreva teate, et Ida-Virumaal on kodunt lahkunud neiu, kelle elu võib tema tervisliku seisundi tõttu ohus olla. Politsei asus koheselt tüdrukut ümbruskonnast otsima.

Otsingutesse kaasati Ida prefektuuri vanemkoerajuht Raul Bamberg ja teenistuskoer Nacho. „Ehkki selles piirkonnas oli palju erinevaid jälgi, mis koera segadusse võivad ajada, võttis Nacho sellegipoolest õige jälje üles ja umbes 15 minutit hiljem leidsime metsatukast ka alajahtunud nooruki,“ kirjeldas Bamberg.

Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusik sõnas, et olukorras, kus inimelu on ohus, loeb iga sekund. „Igapäevaselt tühisena tunduvad minutid ja sekundid on sellistel hetkedel meie jaoks hindamatu väärtusega. Kui saame teate abivajajast, algab võidujooks ajaga, sest meie eesmärk on leida kadunud inimene elusana. Tunnustan ja tänan südamest Rauli ja Nachot, kes nooruki loetud minutitega leidsid. Nad on elupäästjad!“ rääkis Jõhvi politseijaoskonna juht.

Rakvere politseijaoskonna teenistuskoer Nacho on belgia lambakoer, kes liitus politsei ridadega 2012. aasta kevadel. Nacho on patrullkoer ning oskab ka otsida narkootilisi aineid. Nacho on näidanud ka silmapaistvaid tulemusi koerte kutsemeisterlikkuse võistlustel, eriti kuulekusharjutustel. Nacho ja Raul on tuttavad paljudele lastele, olles sagedased külalised koolides ja lasteüritustel, kus Nacho oma oskusi näitab.