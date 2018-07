Politsei tänab vanapapile appi tõtanud naist: oleme väga liigutatud, et on inimesi, kes märkavad ja ulatavad pikalt oma abikäe

Ülimat abivalmidust üles näidanud naine võttis mehe oma autole ja viis ta Kärknasse, et too turvaliselt koju jõuaks. Seal selgus, et mees ei oska endiselt üheski suunas edasi minna. Naine helistas politseisse, et abi saada. Ja siis saigi pusle kokku. Tegu oli sama mehega, keda Ülenurmel otsiti. Politsei viis mehe tagasi koju.

"See on ilmekas näide, kuidas terav silm, nutikus ja heatahtlikkus viivad sihini. Oleme väga liigutatud, et lõunaosariikides on inimesi, kes märkavad ja ulatavad nõnda pikalt oma abikäe, et võhivõõrast inimest aidata. See on südantsoojendav ja uskumatult uhke tunne. Aitäh teile, Pille," tänab prefektuur abivalmis naist.