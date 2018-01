Politsei: täna varahommikul oli Tallinnas pea iga kümnes kontrollitud sõidukijuht alkoholi tarvitanud

Aastavahetus möödus politseile töiselt, kuid õnneks ei olnud raskeid vahejuhtumeid. Peamiselt tegeleti alkoholitarvitamise ja sellest tingitud probleemidega, milleks olid siis inimeste omavahelised konfliktid.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre sõnul esines kaklusi, aidati kiirabi alkoholijoobes ja agressiivsete inimestega ning tuli aidata ka lähisuhtevägivalla ohvreid. Ühtlasi ärkas uue aasta esimestel tundidel ligi 60 inimest kainestusmajades.

"Üks suurimaid pidustusi toimus Tallinnas Vabaduse Väljakul, kus olime suurte jõududega aitamas inimestel aastavahetust turvaliselt mööda saata. On rõõm tõdeda, et inimesed ei üritanud autodega Vabaduse Väljaku lähedale saada, arvestasid eelkõige jalakäijatega ning meie soovitustega. Tervikuna oli kõikjal Eestis rahulik ning inimesed võtsid vastu uut aastat rõõmsalt ja oma käitumisega üksteisega arvestades," ütles Umbre.

"Uue aasta esimestel päevadel panustame rohkem ressurssi ka liiklusohutusele, sest kahjuks inimesed endiselt istuvad rooli peale alkoholi tarvitamist. Kurb on vaadata, kui paljud inimesed aktsepteerivad vaikimisi alkoholijoobes sõidukijuhtimist. Tänasel varahommikul oli Tallinnas pea iga kümnes kontrollitud sõidukijuht alkoholi tarvitanud. Nende hulgas oli ka sõidukeid, kus peale juhi viibisid ka kaasreisijad – perekonnaliikmed ja sõbrad. Meil kõigil on õigus ja kohustus takistada alkoholijoobes inimesel sõiduki rooli minemast. Ühtlasi on tabatud ka inimesi, kellel on puudunud juhtimisõigus. Kahjuks saime täna varahommikul teate ka ühest liiklusõnnetusest Jõgevamaal, kus auto sõitis teelt välja ning roolis olnud 19-aastane noormees viidi üliraskes seisus haiglasse," lisas UMbre.

"Politsei viib läbi uue aasta puhumisoperatsioone nii linnades kui maanteedel. Korrakaitsjad kontrollivad ka kiirusest kinnipidamist. Kõik, kes te istute pärast öiseid pidustusi rooli taha, veenduge, et olete kained. Alkoholi tarvitanuna rooli istumine on äärmiselt vastutustundetu käitumine, millega seatakse ohtu nii iseennast kui ka teisi. Hooligem nii iseendast, kui kaasliiklejaist, pidage kinni piirkiirusest ja arvestage ka teeoludega," tuletas Umbre liiklejatele meelde.